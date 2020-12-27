Bülent Ersoy ÇYDD'yi bağnazlıkla suçladı

Kürkleri için bağış talebini reddeden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne öfkesi dinmeyen Ersoy, derneği bağnazlıkla suçladı.

Şarkıcı Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda 2.5 milyon lirayı bulan 22 kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını açıklamış ancak dernek yönetiminden hiç beklemediği bir karşılık almıştı.

Dernek, Ersoy’un kürk bağışını kabul etmeyeceklerini, “ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek elde edilen ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı kabul etmemiz söz konusu değildir." diyerek duyurmuştu.

Bunun üzerine açıklama yapan Bülent Ersoy, ÇYDD'yi vasiyetnamesinden çıkarttığını dile getirmişti.

Nişantaşı'nda yine bir kürkçüde görüntülenen Bülent Ersoy, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yönetimini yine sert bir dille eleştirdi.

SAYLAN'IN EMANETİ BAĞNAZLARDA

Derneğin kurucularından rahmetli Türkan Saylan'ı çok sevdiğini ve saygı duyduğunu dile getiren sanatçı, "Bu, onun emanetini devralanların bağnazlığı. İyi niyetim yanlış yorumlandı. Kırılmadım, şimdi hiçbir şey vermeyeceğim, kendileri düşünsünler. Bu bir sektör, ben ciğerlerimden rahatsızım ve kimse benim hayvan sevmediğimi söyleyemez" şeklinde konuştu.