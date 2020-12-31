Bülent Ersoy nereli, kaç yaşında? Bülent Ersoy'un serveti ne kadar? Bülent Ersoy hayat hikayesi..

Bülent Ersoy nereli, kaç yaşında? Bülent Ersoy'un serveti ne kadar? Bülent Ersoy hayat hikayesi..

Türkiye'nin Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, 31 Aralık yılbaşı gecesi İbo Show özel programına konuk oluyor. Peki, İbo Show yılbaşı özel konuklarından Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli..

Japonya’daki ses laboratuvarlarında yapılan testlerde sesi yüzde yüz kusursuz bulunan Bülent Ersoy, İbo Show yılbaşı özel konukları arasında yer alıyor.

Sesi, müziği, tarzı ve hayatıyla her zaman ilgi çeken Bülent Ersoy'un hayat hikayesi ve mal varlığı da merak edilen konular arasında.

Son günlerde kürk polemiğiyle gündeme gelen Diva'nın serveti ve sahne hikayeleri araştırılıyor. İşte Bülent Ersoy hakkında merak edilen bilgiler..

BÜLENT ERSOY KİMDİR? DİVA BÜLENT ERSOY'UN HAYAT HİKAYESİ..

Türk sanat müziğinin "Divası" olarak bilinen Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul'da doğdu.

Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir. Hocası Süheylâ Altmışdört Bülent Ersoy'un konservatuvara 2 ay devam ettiğini ve sonra bıraktığını açıkladı.

Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstadlardan özel dersler almıştır.

Konservatuvardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda attı.

Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanarak ve 1000 lira para ödülü almıştır.

Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45'liği "Lüzûm Kalmadı ve Neye Yarar Gelişin", Saner Plak'tan çıktı.

8 YIL BOYUNCA SAHNEYE ÇIKMASI YASAKLANDI

12 Eylül 1980 darbesinin ardından, 1981 yılının Haziran ayında tüm transseksüel sanatçılar gibi Ersoy'da sahne yasağı aldı.

LONDRA’DA CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Bülent Ersoy, 14 Nisan 1981 tarihinde Londra’da cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi ce yeni hayatına kadın olarak devam etmeye başladı ancak o yıllarda Türkiye’de cinsiyet değişikliğini tanınmıyordu.

1983 yılında Danıştay tarafından Bülent Ersoy'un kanunlar önünde erkek olduğu ve gazinolarda sadece erkek kıyafetleriyle sahneye çıkabileceği kararı verildi.

Bülent Ersoy pembe kimlik kartına ise, dönemin başbakanı Turgut Özal’ın önderliğinde 1988’de çıkarılan ve cinsiyet değişimine izin veren kanun ile sahip oldu. 8 yıl süren sahne yasağının 8 Ocak 1988’de kalkmasıyla yeniden sahnelere döndü.

KURŞUNLANARAK BÖBREĞİNİ KAYBETTİ

Yasaklı olduğu dönemlerde pek çok Avrupa ülkesinden vatandaşlık teklifi alan Bülent Ersoy, 1989 yılında Adana’da verdiği bir konserde seyircinin istediği parçayı okumadığı için kurşunlandı ve bir böbreğini kaybetti.

OTUZA YAKIN ALBÜM YAPTI

Bugüne kadar otuzun üstünde albüm yayınlayan sanatçı, Türk Müzik Tarihi'nde isminden söz ettirmiştir.

Sanatçı, klasik şarkılar alanında gelmiş geçmiş en önemli yorumcular arasında yer aldı. Müzik yaşamı boyunca sayısız ödül aldı.

SESİ YÜZDE YÜZ KUSURSUZ

Geniş entervalli ve yüksek volümlü sesi, Japonya'da ses laboratuvarlarında yapılan testler sonucu ‘yüzde yüz kusursuz’ bulundu ve 1997 yılında "Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru" unvanıyla ödüllendirildi.

BÜLENT ERSOY'UN SERVETİ NE KADAR?