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    Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay, Hakkari'ye sürüldü

    Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay, Hakkari'ye sürüldü

    Yağmur altında tekerlekli sandalyeyle Atatürk'ü ziyaret eden Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay, görevinden alınmasının ardından Hakkari'ye tayin edildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 12:31
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    Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete gitti.

    Siyahlar içinde gittiği Anıtkabir'de yağmur altında tekerlekli sandalyeyle ziyaretini gerçekleştiren Bülent Ersoy, kendisine şemsiye tutan asker nedeniyle gündem oldu.

    Kendisine şemsiye tutan asker nedeniyle tepki gösteren bir kesim üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    ANITKABİR'DEKİ GÖREVİNDEN ALINDI

    Üniformalı subayla ilgili başlatılan incelemenin ardından Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir'deki görevinden alındı.

    HAKKARİ'YE SÜRÜLDÜ

    Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınarak Hakkari Yüksekova’ya görevlendirildi.

    EMEKLİYE AYRILACAK

    Albay Sert’in çevresine üzgün olduğunu söylediği, tayin yapıldıktan sonra da emekliye ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

    Bülent Ersoy a şemsiye tutan subay, Hakkari ye sürüldü #1

    Bülent Ersoy a şemsiye tutan subay, Hakkari ye sürüldü #2


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