Bülent Ersoy'dan, Anıtkabir ziyaretiyle ilgili ilk açıklama

Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan subay nedeniyle gündem olan Bülent Ersoy, Atatürk'ü ziyaret etmeye devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde tekerlekli sandalyeyle yaptığı Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan subay nedeniyle gündem olan Bülent Ersoy, olayla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert'in, Anıtkabir'deki görevden alınarak Hakkari'ye sürülmesinin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Bülent Ersoy, Anıtkabir'i ziyaret etmeye devam edeceğini söyledi.

Anıtkabir'de çekilmiş görüntülerinden düzenlenmiş bir videoyu Instagram hesabından yayınlayan Bülent Ersoy, paylaşımında uzun bir açıklamaya yer verdi.

ANITKABİR ZİYARETİYLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Ersoy'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Yüce Ata'm... Zaatilinizin yaşadığı yıllara ne yazık ki yaşım gereği yetişemediğim için sizlere sanatımla hizmet veremememin ve de bizzatihi ellerinizden öpememenin eksikliği ile hissettiğim derin teesürlerimi bugünkü ziyaretimle içimde yaşattığım büyük Atatürk sevgisini her zamanki gibi yine kendimi bir nebze de olsa rahatlatabilmek amacıyla huzurlarınıza geldim.

"YÜCE ALLAH DUALARIMI İNŞALLAH KABUL EDER"

Bilesiniz ki dünlerde olduğu gibi bugün ve yarınlar da yine geleceğim. Yine geleceğim, yine geleceğim... Yüce Allah mezarınız başında okumuş olduğum dualarımı inşallah dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eyler. Mekanınız cennet, ruhunuz şa'd olsun. 'Ne Mutlu Türk'üm diyene!'"

Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti ViDEO