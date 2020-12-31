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    Bülent Ersoy'dan 'Çile Bülbülüm' resitali

    Bülent Ersoy'dan 'Çile Bülbülüm' resitali

    Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Bülent Ersoy, ekran başındaki izleyiciler için dillere pelesenk olan 'Çile Bülbülüm' şarkısını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 22:17
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 22:23
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    Star TV ekranlarının sevilen programı İbo Show, bu hafta yılbaşı özel programıyla izleyicisiyle buluştu.

    İbo Show'un yılbaşı özel programının konukları ise Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Şafak Sezer ve Hande Yener oldu.

    DİVA, 'ÇİLE BÜLBÜLÜM'Ü SÖYLEDİ, EKRAN BAŞINDAKİ İZLEYENLER HAYRAN KALDI

    Programın konuklarından ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, 'Çile Bülbülüm' şarkısını söyledi.

    Diva, 'Çile Bülbülüm'ü söylerken tv başındaki seyirciler adeta mest oldu.

    Bülent Ersoy Çile Bülbülüm'ü söyledi VİDEO

    Bülent Ersoy dan Çile Bülbülüm resitali #1

    Bülent Ersoy dan Çile Bülbülüm resitali #2

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