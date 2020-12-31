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Bülent Ersoy'dan 'Çile Bülbülüm' resitali

Bülent Ersoy'dan 'Çile Bülbülüm' resitali

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Bülent Ersoy, ekran başındaki izleyiciler için dillere pelesenk olan 'Çile Bülbülüm' şarkısını söyledi.