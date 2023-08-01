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İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç'tu.
Merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası açıklamalarda bulunan Oruç, şunları söyledi:
"Konya'da daha önce de benzer büyüklükte depremler oldu"
Konya'nın depremselliğine göz attığımızda, 2021 yılı Kasım ayında ve 2023 yılı Şubat ayında 5.1 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini gözlemliyoruz. Bugün de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremler, bu bölgedeki deprem aktivitesi hakkında bize bilgi veriyor. Diğer deprem fayları üzerinde olmamasına rağmen neden deprem oluyor sorununa yanıt ise, Anadolu levhasının batıya bir hareketi söz konusu. Ege'ye doğru geldikçe bu hız artar. Yılda 3.1 santime kadar ulaşır.
"Fay hattından uzak diye büyük deprem olmaması, vatandaşları yanıltmasın"
Anadolu levhasının her yerinde deprem beklersiniz. Ancak bazı bölgelerinde yıkıcı deprem potansiyelini yüksek beklersiniz, bazı yerlerde zayıf beklersiniz. İşte Konya, bu illerimizden biridir.
Levha diye bir şeyden bahsediyoruz. Yaklaşık 100 kilometre kalınlığındaki bu levhanın batıya doğru hareketi devam ederken, kırılgan üst kabuğunun yeni depremler meydana getirmesi doğaldır. Yalnız Konyalı vatandaşlarımız, "burada büyük deprem riski yok" diye anlamasınlar. Yapı sağlığını izlemek, güvenli yapılarda oturmak için yapı dinamiği ve zemin dinamiği konusuna önem verip, gerekli kentsel dönüşüm süreçlerinde yardımcı olmamız gerekiyor.