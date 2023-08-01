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İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Oruç'tu.

Merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası açıklamalarda bulunan Oruç, şunları söyledi:

Konya'nın depremselliğine göz attığımızda, 2021 yılı Kasım ayında ve 2023 yılı Şubat ayında 5.1 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini gözlemliyoruz. Bugün de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremler, bu bölgedeki deprem aktivitesi hakkında bize bilgi veriyor. Diğer deprem fayları üzerinde olmamasına rağmen neden deprem oluyor sorununa yanıt ise, Anadolu levhasının batıya bir hareketi söz konusu. Ege'ye doğru geldikçe bu hız artar. Yılda 3.1 santime kadar ulaşır.