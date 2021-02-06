Bülent Şengörür kimdir? Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü'ne tekrar atandı. Peki, Bülent Şengörür kimdir?

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi bugün yayımlandı. Kararnamede 11 rektörün atamasına yer verildi. Yayımlanan kararnameye göre, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür tekrar atandı. Bu nedenle gündemde merak edilen konulardan biri de Şengörür'ün yaşamı.

Peki Prof. Dr. Bülent Şengörür kimdir, kaç yaşında? İşte Bülent Şengörür’ün hayatı…

PROF. DR. BÜLENT ŞENGÖRÜR KİMDİR?

Bülent Şengörür, 1958 yılında Adapazarı'nda doğmuş ve ilk ve ortaöğretimini burada tamamlamıştır. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans ve 1994 yılında doktora derecelerini almıştır.

1994 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev alan Şengörür, 1995 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olmuştur.

2006 yılında Doçent, 2010 yılında da Profesörlüğe yükselen Şengörür'ün uzmanlık alanları; Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Su Kalitesi ve Su Kirliliği bir de Havza Yönetimidir.

Şengörür, Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı zamanlarda; Yüksekokul Müdürlüğü, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini icra etmiştir.

19 Eylül 2013- 20 Ocak 2017 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

21 Ocak 2017 tarihinde Kırklareli Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür, 06.02.2021 tarihli kararla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne tekrar atanmıştır.



