şarkıcı Bülent Serttaş, 5 gün önce Sivrice ilçesinde bıçaklanan Japon turistin kaldığı eve giderek Elazığlılar adına özür diledi.

Japonya'dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan 45 yaşındaki Shogan Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi ve son durağı Elazığ oldu.

Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, 11 Eylül'de D.B. tarafından bacağından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan olay yerinde yapılan Kameda, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağının tedavi edilmesinin ardından taburcu olurken Şüpheli D.B. ise tutuklandı.

BÜLENT SERTTAŞ, KAMEDA'YI ZİYARET ETTİ

Elazığlı Kamuran Aşar ise 3 yıl önce tanıştıkları Kameda'ya sahip çıkarak, taburcu olmasının ardından evinde ailesiyle birlikte ağırladı. Olayı duyan Elazığlı sanatçı Bülent Serttaş İstanbul'dan gelerek, kaldığı evde Kameda'yı ziyaret etti.

Bülent Serttaş kendi memleketinde bıçaklanan Japon turisti ziyaret etti VİDEO

"KARDEŞİMİZE YAPILAN BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Japonca 'Geçmiş Olsun Kardeşim' yazılı çiçek takdim eden Serttaş, yaşanan olayla ilgili Türkiye ve Elazığ adına özür diledi. Ziyaretiyle ilgili konuşan Bülent Serttaş, çok hassas bir durum olduğunu belirterek şunları söyledi: "Elazığ ve Elazığlı bu değil. Şuna inanıyorum ki, Elazığlıya adres sorduğun zaman tarif etmez, kapıyı kilitleyip adrese kadar götürür. O kadar büyük dostlarım var ki hepsi Elazığ'ı anlata anlata bitiremiyor ama kardeşimize yapılan gerçekten beni çok üzdü.





"ÜSTÜNE BASA BASA SÖYLÜYORUM YANLIŞLIKLA OLMUŞTUR"

Elazığ'a ve Elazığlıya yakışacak bir durum değil ama üstüne basa basa söylüyorum ki yanlışlıkla olmuştur. Elazığlı yanlış yapmaz, yapmışsa da yanlışlıkla yapmıştır. Kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah Elazığ hakkında gönlündeki, yüreğindeki sevgi aynı derecede güzel olarak devam edecektir."

"BURADA KENDİ EVİM GİBİ ÇOK RAHAT OLUYORUM"

Shogan Kameda, sadece Elazığ'ın değil her insanın misafirperver olduğunu dile getirerek, "İnsanlar çok iyi. Gönülden bana bakıyor, yardım ediyorlar. Ben burada olmadan önce çok korkuyordum. Çünkü travmam vardı. Burada sanki benim evim gibi çok rahat oluyorum. Her zaman bana yardımcı oluyor. Bugün arkadaşım bana pansuman yaptı. Çok rahat, yavaş yavaş, dikkatli yaptı. Japon Konsolosluğu bana yardım etti. Benim babamı telefonla aradı ve konuştum." dedi.

"HALKIM ADINA SENDEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

Kamuran Aşar ise Shogan Kameda ile Muğla'da tesadüfen ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştıklarını belirterek, "Ben de onun gibi dünyayı geziyorum. Elazığ'da yiğitliği, mertliği, misafirperverliği ve paylaşmayı öğrendik. Shogan'ın olayını duyar duymaz soluğu hastanede aldım. Hiç kimseyi sahipsiz bırakmadım, bir Elazığlı olarak üstüme düşen buydu. Memleketimde böyle bir olay yaşanması bütün ülke gibi beni de çok derinden üzdü. Kendim, milletim, halkım adına senden çok özür diliyorum. Şimdi Elazığ'dasın ve uzun bir süre Allah nasip ederse burada bizimle kalacaksın." diye konuştu.





