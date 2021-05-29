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    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım

    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün uzunluğunun Eyfel Kulesi'nden yüksek olduğuna dikkat çeken Bülent Turan, köprüdeki asansörün turizme açılması teklifinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 13:34
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Çamlıca Kulesi'nin açılışına yönelik bir paylaşım yaptı.

    Fethin yıl dönümünde Çamlıca Kulesi'nin halkın hizmetine sunulacağını aktaran Altun'un gönderisi, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tarafından alıntılandı.

    ÇANAKKALE'DEN İSTANBUL'A ESERLERLE MEYDAN OKUMA

    Altun'un gönderisini alıntılayan Turan, Çanakkale'de yükselen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çamlıca Kulesi'nden yüksek olduğunu esprili bir dille aktardı.

    365 metrelik Çamlıca Kulesi'nden antenleri çıkarınca 220 metre kaldığını belirten Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı kulelerinin 318 metre olduğunu söyledi.

    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım #1

    "KULELERDEKİ ASANSÖRÜ AÇALIM TURİZME"

    Köprünün turizme açılması teklifinde bulunan Turan, "Kulelerdeki asansörü açalım turizme; çatlasın 300 metrelik Eyfel..." dedi.

    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım #2

    "ÇANAKKALE'DEN İSTANBUL'A SELAM"

    Turan açıklamalarına, "Türkiye'nin dört bir yanından yükselen tüm eserler ortak gururumuz. Çanakkale'den güzel İstanbul'a selam." sözleriyle devam etti.

    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım #3

    1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

    18 Mart 2017’de yapımına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metre ana açıklığı ile “dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü” unvanına sahip.

    318 metrelik kuleleri ile de “dünyanın en yüksek asma köprüsü” olacak olan kule, köprüsüyle birlikte Asya ve Avrupa deniz üstünden dördüncü, toplamda ise yedinci kez birleştirilmiş olacak.

    Feribotla yaklaşık 30 dakikada geçilen Çanakkale Boğazı’nda, bekleme süreleri ile yaklaşık 1 saat süren seyahat süresi, köprü açıldığında 4 dakikaya inecek.

    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım #4

    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım #5

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı tamamlandı VİDEO

    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım #6

    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım #7

    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım #8

    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım #9

    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım #10

    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım #11

    Bülent Turan: 1915 Çanakkale Köprüsünü turizme açalım #12

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