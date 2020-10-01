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Bülent Turan: AYM ve diğer kurumlar dokunulmaz değil

Bülent Turan: AYM ve diğer kurumlar dokunulmaz değil

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla başlayan AYM tartışmalarına "AYM ve diğer kurumlar dokunulmaz değil" diyerek katıldı.