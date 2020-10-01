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- Bülent Turan: AYM ve diğer kurumlar dokunulmaz değil
Bülent Turan: AYM ve diğer kurumlar dokunulmaz değil
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla başlayan AYM tartışmalarına "AYM ve diğer kurumlar dokunulmaz değil" diyerek katıldı.
- Haber Merkezi
- 01.10.2020 - 13:32
- Güncelleme : 01.10.2020 - 13:32
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk canlı yayınına konuk olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
"BAHÇELİ'NİN ELEŞTİRİSİNİ KIYMETLİ BULUYORUM"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması konusunda yaptığı çıkışa değinen Bülent Turan, "Sayın Bahçeli, illa dayatarak bunu yapalım demedi. Tartışalım dedi. Sayın Bahçeli'nin eleştirisini kıymetli buluyorum. AYM ve diğer kurumlar dokunulmaz değil. Tüm kurumlara ilişkin tartışmaları yapıp adımların atılmasını doğru buluyorum." dedi.