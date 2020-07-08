Bülent Turan: Baro başkanlarına sorulmadı iddiası yalan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolarla ilgili düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunurken, düzenlemenin baro başkanlarına sorulmadığı iddiasını yalanladı.

Barolarla ilgili düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, görüşmeler öncesinde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Turan, düzenlemenin hazırlanması sürecinde, konunun baro başkanlarına sorulmadı iddiasının yalan olduğunu söyleyerek, "Baro başkanlarına sorulmadığı iddiası külliyen yalan." ifadelerini kullandı.

Turan'ın açıklamalarından satır başları;

"REFORM NİTELİĞİNDE BİR DÜZENLEME"

"Teklifin görüşmelerine bugün başlıyoruz. Çoklu baro diye ifade edilen teklifin adı çoklu baro değil. Bu reform niteliğinde bir düzenleme. Çoklu baro ifadesi bu kanunun özünü yansıtmıyor. Baroların eşit temsil edildiği bir birliğin oluşmasını istiyoruz. Genel yaklaşım bir reform paketi olduğu yönünde.

"BAROLAR ZATEN MARJİNAL DEĞİL Mİ"

Şu anda marjinal olduğunu düşündüğümüz baro başkanlarının ahlaki ve siyasi sicillerine baktığımızda başörtülü avukat yemin edemez dediğini biliyoruz. Bir diğer eleştiri konusu komisyon sürecinde, düzenleme geçerse barolar marjinalleşirmiş. Zaten marjinal değil mi? Daha ne kadar marjinal olacak? Bu kanun geçtiğinde PKK; FETÖ baro kurarlarmış, kursunlar arkadaş. Bu kanun çerçevesinde suç işleyen cezasını çekecek.

"ELEŞTRİLERİ DİNLEMEYE HAZIRIZ"

Baroların bölünme hakkı olacak ama zorunluluk olmayacak. Şu andaki baroların binalarında yönetimlerinde bir değişiklik olmayacak. Bu kanunda FETÖ'nün ruhu varmış! Hadi oradan diyorum!

Umarım, görüşmeler makul süre içerisinde gerginlikten uzak komisyondaki gibi konuşacağı zemin olur. Süreleri aşan gerginlik yapan kim varsa cevabını alacaktır. Ama kanunla ilgili eleştirisi olanları dinlemeye hazırız.

BARO BAŞKANLARINA DAVET

Görüşmeler sırasında komisyona gelen arkadaşlarımızı içersi çağırdık, kendileri gelmemeyi tercih ettik. 3 temsilci gelsin konuşalım dedik. Ziyaretçi yasağı olduğundan sadece baro başkanlarımıza yönelik Meclis Başkanımız kapıyı açmaya hazır."

