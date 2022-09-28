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    Bülent Turan: CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı?

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı? Yazarken biz utanıyoruz, konuşurken yüzleri kızarmıyor" dedi.
    • 28.09.2022 - 16:05
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    Bülent Turan: CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı?

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Mersin'deki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Dilşah Ercan'ın, CHP'nin gazetecilere ilişkin bir raporunda yer almasına tepki gösterdi.

    "Ne zaman utanacaksınız"

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "11 yıl sonra terörist olacağını nereden bileyim." dediğini aktaran Turan, "Kendine yakışan kirli dili iade ediyoruz. Konu şu, 'nereden bilebilirim' dediği, 11 yıl önce de zaten terörist ve PKK'lı olduğu için hapiste. Daha kötüsü elinde salladığı evrakta 'PKK'lı' yazıyor zaten. Ne zaman utanacaksınız?" ifadesini kullandı.

    "Konuşurken yüzleri kızarmıyor"

    Turan, Özgür Özel'in, AK Parti'yi suçladığı isimlerin "bahsedilen tarihte soruşturmasının dahi olmadığını" belirterek, "CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı? Yazarken biz utanıyoruz, konuşurken yüzleri kızarmıyor." açıklamasında bulundu.

    Bülent Turan: CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı? #1

    Bülent Turan: CHP için gazeteciliğin ön şartı terör bağlantısı mı? #2


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