Bülent Turan: Darbenin büyüğü muhalefete yapılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan sözde bildirinin, teamüllere ve demokratik anlayışa aykırı olduğunu belirtti.

103 emekli amiralin bildirisine karşı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan da tepki geldi.

Bülent Turan, amiralleri eleştirmesinin yanında muhalefete de seslendi.

Muhalefetten henüz ses çıkmadığını dile getiren Turan, ses çıkaranların da bildiriyi savunduğuna dikkat çekti.

"DARBENİN BÜYÜĞÜ MUHALEFETE YAPILIYOR"

Emekli amirallerin yayınladığı yazıyla muhalefete de muhalefet yapmadıkları mesajı verildiğini aktaran Turan, "Darbenin büyüğü muhalefete yapılıyor; ama arkadaşlar hala pazar uykusunda!" dedi.

"MUHALEFETTEN HALA SES YOK"

Turan'ın açıklamalarında, "Malum muhalefetten hala ses yok! Konuşan da utanmadan bildiriyi savunuyor! Aslında emekli amiraller bir anlamda “Eyyy muhalefet siz işinizi yapamıyorsunuz, muhalefeti de biz yapıyoruz" demiş olmuyor mu?! Darbenin büyüğü muhalefete yapılıyor; ama arkadaşlar hala pazar uykusunda!

"ŞÖYLE BİR SABAH DÜŞÜNÜN..."

Şöyle bir sabah düşünün! Muhtıra yayınlanmış ve iktidar daha tek kelime tepki göstermeden muhalefet ayağa kalkmış; “Haddinizi bilin. Demokrasi dışı bir adıma izin yok. Muhalefet bizim görevimiz. Ülkemize zarar veremezsiniz!"demiş! Hem Türkiye hem kendileri büyümez mi? Ama nerdeee?!" ifadelerine yer verdi.