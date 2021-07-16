AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan OHAL yetkilerine ilişkin; gözaltı, ihraç düzenlemesinin 3 yıldan 1 yıla indirildiğini açıkladı.

OHAL sonrası yetki uzatılması için kanun teklifinde revizyona gidildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzamasını revize ederek 1 yıla indiriyoruz." dedi.

Teklifle, "terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması" 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uzatılıyordu.

1 YILLA SINIRLANDIRILDI

Bu düzenlemede süre uzatımı 3 yıl değil 1 yılla sınırlandı.

DİĞER DÜZENLEMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına ilişkin hüküm 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl daha uygulanmasının öngören düzenlemede ise değişikliğe gidilmedi.

Bülent Turan: Gözaltı, ihraç düzenlemesi 3 yıldan 1 yıla indirildi ViDEO

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Bülent Turan'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizi korumak isteyen ve terör örgütlerini yok etmek isteyen bi ekibiz. O yüzden üç tane tartışılan maddenin kanun teklifi olması çok kıymetli.

Bu üç teklif de biliyorsunuz TMSF'nin kayyım yetkilerinin devamının 3 yıl daha uzatılması, aynı şekilde terörle mücadelede tutululuk ve gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzatılması ve kamu personeli ihracında tanınan hakların 3 yıl daha uzatılması gündemdeydi.

Biz toplumdan gelen demokratif talepleri değerlendiren bir partiyiz. Kendi partimizin ilgili kurumlarında konuları tekrar değerlendirdik.





"3 YILDAN 1 YILA DÜŞÜRÜLDÜ"

Gerekçeleri nitelendirdiğimizde, kanun teklifi sahiplerimiz başta olmak üzere tüm taraflarla anlaşarak şöyle bir karara vardık;

TMSF'nin kayyım yetkileri 3 yıl daha uzamak zorunda çünkü çok iş yoğunluğu var vesaire ancak terörle mücadele kapsamında gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzaması teklifin revize ederek 1 yıla indiriyoruz.

Aynı şekilde kamu personeli ihracıyla ilgili 3 yıl olan teklifimizi de 1 yıla indiriyoruz.

"AK PARTİ SEÇİMDEN KORKUYOR GİBİ YAKLAŞIMLARI ORTADAN KALDIRIYORUZ"

Biliyorsunuz ki muhalefet, 'AK Parti OHAL'i seçimlerde kullanacak.' dedi. Artık bizi tanıyın ve anlayın. Türkiye'nin gerçekleri var. Türkiye'nin önünde hain bir terör örgütü var. Bir daha değerlendirdiğimizde daha hızlı, daha somut iş yaparak bu sorunları geride bırakmak istiyoruz.

Ancak şu anki kanun teklifimizi 3 yıldan 1 yıla indiriyoruz. AK Parti seçimden korkuyor gibi amiyane yakaşımları ortadan kaldırıyoruz."