AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan; vekillerin saray operasyonuyla istifa ettirildiği iddiasına, "11 yılda 10 seçim kaybedip istifayı düşünmemek de mi sarayın operasyonu?" sözleriyle yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bülent Turan, buradaki konuşmasında Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in CHP'den istifası konusunda değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li yöneticilerin, "üç milletvekilinin saray operasyonuyla istifa ettiğini" dile getirdiğini hatırlatan Turan, bu ithamları, "siyasi zeka yoksunluğu şeklinde tanımlanacak bir acizlik" olarak nitelendirdi.

"İSTİFALARLA GÜNDEME GELMELERİ İBRETLİK TABLO"

Turan, gelişmelerin CHP'nin ana muhalefet partisi bile olmayı hak etmediğini, topluma umut veren bir parti haline gelmediğini gösterdiğini belirterek "Normal şartlarda iktidarın vekil istifalarıyla, oy kaybıyla gündeme gelmesi gerekmesine rağmen maalesef ana muhalefet partisinin sürekli sorunlarla, vekil istifalarıyla gündeme gelmesini ibretlik bir tablo olarak nitelendiriyoruz." dedi.

Bülent Turan, üç milletvekilinin CHP'den istifasını değerlendirdi

"ACİZLİK ÖRNEĞİ"

Bülent Turan, CHP'den istifa eden üç milletvekilinin, "CHP'nin Atatürk'le alakası kalmadığı, Atatürk'e hakaret eden kim varsa CHP'de yönetimde görev almaya başladığı ve HDP'nin, PKK'yla arasına mesafe koymayan bir parti haline geldiği" yönündeki eleştirilerine işaret ederek "CHP'nin, hiçbir milli meselede ülkesinin, devletin yanında yer almamasını eleştiriyorlar. Soruyorum, bu üç iddialı konunun içinde sarayla irtibatlı olan neresi var? Bunlara cevap vermek yerine, 'saray operasyonu' tarzı ithamlarda bulunmaları aslında geldikleri acziyetin en güzel fotoğrafı." dedi.

Daha gerçekçi analiz yapılması ve ders alınmasının önemini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"İnsan vekillerini ikna eder, istifayı engellemeye çalışır ama bunların vekillerinin iddialarını anlamak, istifalarını engellemeye çalışmak yerine tam tersine sorunu; güya saray diye itham ettikleri, milletin evi diye düşündüğümüz, milletin helal oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanının çalışma ofisine atıfla yürütmeleri tam bir acziyetlik örneği. Kendi vekillerinin istifasından sonra 'Saray sorumludur.' demek, bir bakıma 'Biz iktidarsız siyasetçileriz.' demektir. 'Biz kendi partimizi yönetemiyoruz, başkaları bizi yönetiyor.' demektir. Başınıza taş düşse saraydan biliyorsunuz, Allah akıl fikir versin.





"11 YILDA 10 SEÇİM KAYBEDİP İSTİFAYI DÜŞÜNMEMEK DE Mİ SARAY OPERASYONU"

Üç milletvekilinin istifasını saray organize etmişse, sarayın talimatıyla olmuşsa o zaman sormak isterim, son iki ay içinde 50 civarında taciz iddiasına CHP'liler yine saray operasyonu mu diyecekler? Atatürk'ü, 'Atatürk diyemem.' diye eleştiren il başkanı atamasını saray mı yaptı? Yolsuzluktan alınan belediye başkanlarını saray mı atadı? 'PYD terör örgütü değildir, komşumuz olsun.' diyen genel başkan yardımcılarını saray mı atadı? Yalova'da 350 partili, CHP'den istifa etti. Bunu da saray mı organize etti? Kasetle genel başkan olup, 11 yılda 10 seçim kaybedip halen istifayı düşünmemek de mi sarayın operasyonu ve iddiası?"

"KAVGA EDEN BİR CHP İNŞA EDİLDİ"

Ülkesinin değerleriyle savaşan, kavga eden bir CHP'nin inşa edildiğini belirten Turan, "Aklıselim her solcu, sosyal demokrat, altı oku kendisine şiar edinen her insan bilir ki son yıllardaki Atatürk'ün, İnönü'nün partisinden hatta Baykal'ın partisinden çok farklı bir CHP inşa edildi. Atatürk'e, 'Atatürk demem.' diyen bir il başkanının olduğu partiyi hiç kimse altı okun sahibi olarak değerlendirmesin." diye konuştu.

"HATALARIYLA YÜZLEŞECEKLER"

Mevlana'nın, "Sorunun kendinden olduğunu anlamayan, çözümü başkalarının huzurunu kaçırmakta bulur." sözünü anımsatan Turan, "Şu anki tablo tam da bu. Sorun kendilerinden ama bizim huzurumuzu kaçırarak güya sorunu çözecekler. CHP, geldiği bu yerde utanmaz bir tavır içinde. Ya hatalarıyla yüzleşecek ya da yüzsüzleşmeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

AİHM-DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Turan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulup uyulmamasına ilişkin tartışmalarla ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Türkiye bir hukuk devletidir. AİHM, o açıklamasında 'Demirtaş terörist değildir. Beraat etsin. Suçsuzdur.' demiyor. Usule ilişkin bazı itirazlar, OHAL döneminde yapılan incelemeler ve kararlar var. Bunu eleştiriyor. Buna ilişkin kararları Türkiye'nin kendi yargısı verecektir. Biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altına imza atan bir ülkeyiz. Tabii ki gereğini yapacağız. Ama gözden kaçırmayın, Demirtaş'ın, AİHM kararındaki iddia konusuyla şu an tutuklu bulunduğu davanın iddia konusu bambaşka. Zannediyorlar ki AİHM, şu an devam eden davadan kaynaklı 'Hemen bırakın.' demiş. Hayır. AİHM'nin itiraz ettiği kararla şu an Demirtaş'ın tutuklu olduğu karar birbirinden farklı konular. Bir dava yok ki, birkaç dava var. Bu yüzden meseleye daha teknik bakılmasında fayda var."