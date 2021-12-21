Bülent Turan: Yeni ekonomi modelimizle sorunları aşacağız

AK Partili Bülent Turan, yeni ekonomi modeliyle faiz, enflasyon ve döviz meselelerinin çözüleceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, dün akşam saatleri itibariyle döviz kurunda yaşanan düşüşle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bülent Turan açıklamasında geçtiğimiz günlerdeki yükselişlerin suni olduğunu ve yapısal nedenden kaynaklanmadığını belirtti.

"BOĞAZI DÜĞÜMLENENLERİ İBRETLE İZLEDİK"

21 Aralık'ın en uzun gece olduğunu hatırlatan Turan, "Gördük ki doların düşmesine üzülenler, 'doların düşmesi için faizin artırılması gerekir' diyenler için de daha uzun bir gece oldu. 'Bu bir alım fırsatıdır' diyen zavallıları, TL'nin değer kazanmasına sevinemeyenleri, ekranlarda boğazı düğümlenenleri, yüzü düşenleri ibretle izledik.

"YENİ EKONOMİ MODELİMİZLE SORUNLAR AŞILACAK"

Elbette bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ancak yeni ekonomi modelimizle faiz, enflasyon, döviz girdabından daha güçlü bir biçimde çıkarak sorunları hep birlikte aşacağız" dedi.

"KILIÇDAROĞLU SOLUĞU NEREDE ALACAK MERAK EDİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'deki grup toplantısında döviz kurunun düşmesine ilişkin herhangi bir olumlu açıklamasının olmadığını da belirten Turan, şöyle devam etti:

"Tam tersine dövize endeksli Türk lirası mevduat düzenlemesini de 'organize bir kötülük' olarak nitelendirdi. Anlaşılan o ki döviz kurundaki düşüş, Kılıçdaroğlu'na konuşma metnini revize ettirdi. 'Yatırımlar yapılmasın' diye Türkiye'yi büyükelçilere şikayet eden, dolar kurunu bahane ederek soluğu TÜSİAD'ın yanında alan Kılıçdaroğlu, bu defa soluğu nerede alacak, bizi kime şikayet edecek merak ediyoruz. Bunun ötesinde her fırsatta evinin mutfağından felaket tellallığı yapan Kılıçdaroğlu, fırsat bulamamış olacak ki dövizdeki düşüşü değerlendiremedi."

Turan, ayrıca 'Ortak paydamız Türkiye' diyen herkesin, Türk lirasının değer kazanmasından, ihracattan, üretimden memnuniyet duyması gerektiğini vurguladı.