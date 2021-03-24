AK Parti Grup Başkanvekili Bülen Turan, Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a yönelik eleştirisine açıklık getirdi. Turan, Ayasofya imamının siyasi görüşlere bakmaması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülen Turan tarafından kibarca uyarılmıştı.

Bülent Turan, Boynukalın'a Twitter'dan seslenmiş, "Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim.” ifadelerini kullanmıştı.

BÜLENT TURAN, UYARISINA AÇIKLIK GETİRDİ

AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde konuşan Bülen Turan, Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a yönelik eleştirisine açıklık getirdi.

Ayasofya Camii'in 83 milyonun camisi olduğunu söyleyen Turan, Ayasofya'da görev alan imamın siyasi görüşlere bakmadan insanları dinlemesi gerektiğini belirtti.

"MERKEZ BANKASI BAŞKANI ALINDIKTAN SONRA BUNU SÖYLERSENİZ SİYASETE GİRER"

Siyasal konular içerisinde dini meselelerin süresine uymadan değerlendirilmesinin yanlış olacağını da söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili, "Siz faize karşıyım diyorsanız, bunu bir faiz hutbesinde anlatırsınız başımızın tacı olur. Ama Merkez Bankası Başkanı alındıktan sonra bunu atarsanız, bu siyasetin konusu olur." dedi.

Bülent Turan'dan, Ayasofya Camii Baş İmamı açıklaması

"ALİMLER, UCUZ SİYASETİN, GÜNLÜK POLEMİKLERİN KONUSU OLMASIN"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a yönelik ifadelerinin tamamı şu şekilde:

"Ayasofya Camii, hepimizin camisi. Ayasofya'da namaz kılmaya giden bir insanın hiçbir önyargısı olmadan, o namaza gitmesi lazım. Ayasofya'daki imam hiçbir siyasi görüşüne bakmadan insanların dinlemesi lazım. Siyasal konular içerisinde, dini meseleleri süresine uymadan değerlendirirseniz bu yanlış olur. Siz faize karşıyım diyorsanız, bunu bir faiz hutbesinde anlatırsınız başımızın tacı olur. Ama Merkez Bankası Başkanı alındıktan sonra bunu atarsanız, bu siyasetin konusu olur. İmamlarımız bizim başımızın tacı. Alimler, ucuz siyasetin, günlük polemiklerin konusu olmaması lazım."

Bülent Turan'dan Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın’a tepki