Bülent Turan'dan Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın’a tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan, İstanbul Sözleşmesi ve ekonomiye yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a uyarı geldi.

Gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın, son olarak ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Boynukalın, “Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir” demiş, “Güçlü ekonomilerde faiz yüzde 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir” demişti.

BÜLENT TURAN'DAN AYASOFYA CAMİİ İMAMINA ELEŞTİRİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr Mehmet Boynukalın’a seslenerek sosyal medya paylaşımları hakkında eleştiride bulundu.

"POLEMİKLERİN İÇİNDE OLMANIZ HERKESİ ÜZMEKTE"

Turan, Boynukal'ını etiketlediği paylaşımında “Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.