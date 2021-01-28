Bülent Turan'dan Berhan Şimşek'e: Allah kabul etsin

AK Partili Bülent Turan, CHP'li Berhan Şimşek'in cuma namazının farz-hutbe sırasını şaşırdığı açıklamalarını tiye aldı.

CHP'li eski vekil Berhan Şimşek'in, katıldığı bir TV programında cuma namazı hutbelerini eleştirirken düştüğü komik durum hala sosyal medyanın gündeminde.

Şimşek, hutbelerin AK Parti Genel Merkezi'nde yazıldığını ve buna katlanamadığı için cuma namazının farzını kılıp hutbeyi beklemeden camiden çıktığını söyledi.

"FARZI KILIP HUTBEDEB ÖNCE ÇIKIYORUM"

Fakat Şimşek, bu iddiaları ortaya atarken cuma namazında hutbenin farzdan önce okunduğunu unuttu.

Şimşek'in "Gidiyoruz cumalara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum. Niye? İçeri girdiğimizde AK Parti Genel Merkezi'nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruşluk kâra gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çıkıyoruz." sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ALLAH KABUL ETSİN"

AK Partili Bülent Turan da Berhan Şimşek'in o sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Şimşek'i tiye alan Turan, paylaşımını "Allah kabul etsin! Hutbeden önce farz mı?" notuyla yaptı.

Berhan Şimşek'in cuma namazı gafı VİDEO