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    Bülent Turan'dan 'feribot' haberini yapanlara: Bu bir geri zekalılıktır

    1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribotu tercih ettiği haberlerini yapanlara yüklenen Bülent Turan, bu yapılanın geri zekalılık olduğunu söyledi.
    • 08.05.2022 - 15:06
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    Bülent Turan'dan 'feribot' haberini yapanlara: Bu bir geri zekalılıktır

    AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde katıldıkları iftar programı dönüşü, feribotu tercih etmişti.

    Turan'ın yeni hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribot kullanması gündeme geldi.

    Programa giderken köprüyü kullandıklarını fakat geri dönüşte son programın iskelede olduğunu ve daha mantıklı olduğu için feribot kullandıklarını söyleyen Turan eleştirilere cevap verdi.

    Turan katıldığı bir programda, köprü yerine feribotu tercih ettiği için kendisini eleştirenlere “dangalak” demiş ve tepki çekmişti.

    "Bu bir geri zekalılıktır"

    Bülent Turan’ın, bir bayramlaşma töreninde, feribot tercihini haber yapanlara da “geri zekalı” dediği ortaya çıktı.

    Turan, burada yaptığı konuşmada, "Biz, il başkanımız ile beraber, Jülide Hanım ile beraber, her beraber bindik arabalarımıza, Gelibolu'ya Lapseki'den, köprüden gittik. Altı ayrı program yaptık. Son program iskelede, vapurun önünde, iftar programı. İftarımızı yaptık, vapur karşımızda. Köprü de bizim, vapur da bizim. Köprüden gittik, vapurla geri geldik. Ayıp mı, günah mı, yanlış mı? Bunu haber yapıyorlar koca koca televizyonlar; Fox TV, Halk TV, şunlar, bunlar. Tarafsız ya bunlar. Arkadaşlar, bakın, bu bir geri zekalılıktır. Gerçekten inanılır gibi değil" dedi.

    Bülent Turan dan feribot haberini yapanlara: Bu bir geri zekalılıktır #1


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