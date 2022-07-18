15 Temmuz anmaları sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanını hedef alan açıklamalarını eleştiren Bülent Turan, "Gelin bizimle savaşın" dedi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki 38'inci Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliğe AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da katıldı.

Turan, burada katılımcılara hitap etti.

DHA'nın haberine göre Çanakkale'nin tarih, turizm ve tarım şehri olmasının yanında 671 kilometrelik kıyı şeridiyle önemli balıkçılık şehri olduğunu belirten AK Parti'li Turan, kentin her bir ilçe ve beldesine hizmet etmenin kendileri için büyük onur olduğunu söyledi.

Turan, Karabiga'nın eylül ayında doğal gaza kavuşacağını ve yazlık belde olmaktan çıkacağını belirtti.

Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: Çalışanları tehdit etmek, büyük acizliktir VİDEO



"Tüm dünyaya nasıl dik durulur gösterdik"

Turan, "Devlet- millet omuz omuza her zorluğu aşarız. 15 Temmuz'u daha geçtiğimiz gün hatırladık, şehitlerimizi yad ettik. Devlet ve millet hep beraber ne çok oyun bozacağımızı gördük.

Bakmayın birileri iftira atacak, birileri FETÖ'nün ekmeğine yağ sürecek, 'tiyatro' diyecek, 'kontrollü darbe' diyecek; kim ne derse desin. Ama bu meydandan haykırıyorum ki tüm dünyaya demokrasi nasıl korunur, kollanır, lideriyle milletiyle nasıl dik durulur, nasıl yol yürünür; göstermiş olduk. Yanlış yapanlara izin vermeden, fırsat vermeden asla bir daha bu ülkede demokrasinin kesintiye uğramayacağı bir dönemi başlatmış olduk." dedi.

"Çalışanları tehdit etmek, büyük bir acizliktir"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanı hakkındaki sözlerine de tepki gösteren AK Parti'li, "15 Temmuz şehitlerimizi anarken darbe girişimini, terör örgütlerini lanetlerken törenlerimiz varken, maalesef birileri Cumhurbaşkanı'mızın yanındaki tercümanlara, çalışanlara laf atacak kadar devlet adabından ne kadar uzak olduklarını göstermiş oldular.

Bizimle kavga edin, bizimle siyasi savaş yapın; ama çalışanları tehdit etmek, büyük bir acizliktir. Bunu yapmayın. Bu meydandan söylüyorum; gelin bizimle savaşın, siyasi polemik yapın, kavga yapın; ama bu memleketin birliğine, beraberliğine, dirliğine zarar verecek, terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın" diye konuştu.

















