Türkiye Futbol Federasyonu, MHK eski başkanlarından ve eski hakemlerden Bülent Yavuz'un vefat ettiğini duyurdu. Vefat haberinin ardından Bülent Yavuz'un hayatı araştırılmaya başlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı hakem Bülent Yavuz hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin ardından Bülent Yavuz kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? soruları gündeme geldi.

Peki, Bülent Yavuz kimdir? Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz neden öldü, hastalığı neydi? İşte, Süper Lig'de 8 sezon boyunca 83 maç yöneten Bülent Yavuz'un hayatı ve biyografisi..

BÜLENT YAVUZ KİMDİR?

1950 yılında Siirt'te dünyaya gelen eski Türk futbol hakemi ve spor yazarı Bülent Yavuz, Türkiye Süper Lig'inde 8 sezon boyunca 83 maç yönetmiştir.

T.C. Silahlı Kuvvetler Komutanlığından kıdemli albay olarak emekli olan Yavuz, 1980 yılında hakem, 1990 yılında ise FIFA kokartını almıştır. 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bırakan Yavuz, 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığına seçilmiştir.

1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini yapmış ve 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini icra etmiştir.

Uluslararası maçlarda Türkiye’yi temsil eden Bülent Yavuz anısına, bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi.