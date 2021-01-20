Bülent Yıldıran kimdir? Bülent Yıldıran kaç yaşında, nereli? Bülent Yıldıran dizi ve filmleri..

Behzat Ç. dizisinde emniyet müdürü olarak rol alan oyuncu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Peki Bülent Yıldıran kimdir? Bülent Yıldıran kaç yaşındaydı, ölüm nedeni nedir?

Behzat Ç. dizisindeki emniyet müdürü karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran, 64 yaşında yaşama veda etti.

Oyuncular Sendikası, "Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

TRT ve çeşitli televizyon kanallarında eğlence programları hazırlayan Bülent Yıldıran, Susam Sokağı'nda 'Grover' karakterini seslendirmişti.

Seslendirme sanatçılığının yanı sıra bir çok dizi ve filmde de oynayan Bülent Yıldıran Ankara Halk Tiyatrosu ve Kaktüs Kabare gibi tiyatrolarda da rol aldı.

Peki Bülent Yıldıran kimdir? İşte Bülent Yıldıran hayatı ve biyografisi..

BÜLENT YILDIRAN KİMDİR?

Sanatçı Bülent Yıldıran, 8 Temmuz 1957 tarihinde dünyaya geldi. Oyunculuğa Tiyatro Halkevleri’nde amatör olarak başlayan Yıldıran, 1977 yılında ilk profesyonel deneyimini Öncü Sahne’de yaşadı.

Daha sonra Ankara Halk Tiyatrosu, Sanat Evi, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Kaktüs Kabare ve Ankara Ekin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda da hem oyunculuk hem de rejisörlük yaptı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok karaktere de ses veren sanatçı, TRT ve çeşitli televizyon kanallarında dizi, gençlik programları, çocuk programları, müzik ve eğlence programları hazırladı.

Yıldıran bir döneme damga vuran çocuk programı Susam Sokağı'nda "Grover" karakterini seslendirdi.

Ünlü oyuncu en son Rafadan "Tayfa Dehliz Macerası"nda 2018 yılında seslendirmenlik yaptı.

BÜLENT YILDIRAN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

"Ödenmeyecek, Ödemiyoruz!", "Azizname", "Yarasa", "Beş Para Etmez Varyete", "Tesadüfen Kadın", "Dar Ayakkabıyla Yaşamak", "Bir Valize Ne Sığar Ki?", "Öyle ya da Böyle", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi", "Komşu Köyün Delisi", "Ümit Milli", "Felek Ne Demek?", "Keloğlan Masalları", "Alim Dayı"