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    Bulgar akınına uğrayan Edirne’ye esnaf göçü

    Alışveriş için on binlerce Bulgaristan vatandaşının akın ettiği Edirne’de son dönemde esnaf göçü yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen esnaflar, Edirne’de iş yeri açıyor.
    • 10.08.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 16:44
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    Bulgar akınına uğrayan Edirne’ye esnaf göçü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Bulgaristan vatandaşları, Türkiye’ye pasaportsuz giriş yapmaya başladı.

    Alınan kararın ardından Bulgaristan vatandaşları alışveriş için Edirne’ye akın ediyor. Sabahın erken saatlerinde kente gelen Bulgaristan vatandaşları, gün boyu alışveriş yapıp kentten ayrılıyor.

    Edirne’de yaşanan bu ekonomik hareketlilik, esnaf göçünü de beraberinde getirdi.

    Çevre illerden esnaflar dükkan açmaya başladı

    İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale başta olmak üzere çevre illerden esnaflar, Edirne’de dükkan kiralamaya başladı. Yoğun talep üzerine 15 bin lira olan iş yeri kiraları ise 50 bin liraya yükseldi.

    İş yeri kiraları 50 bin liraya dayandı

    Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Edirne’ye esnaf akını yaşandığını belirterek, iş yeri kira fiyatlarının 15 bin liradan 50 bin liraya yükseldiğini ifade etti. Özellikle İstanbul’daki imalatçıların Edirne’yi tercih ettiğinin altını çizen Çeker, yaşanan ekonomik hareketliliğin iştah kabarttığını vurguladı.

    Bulgar akınına uğrayan Edirne’ye esnaf göçü #1

    "Müşterilerin yüzde 90’ı Bulgar"

    Müşterilerinin yüzde 90’ının Bulgar olduğunu söyleyen Tarihi Çarşı esnafı Tülay Kaytan, "Bulgarlara satış yapıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Bulgarlar olmasa işimiz zor." dedi.

    "Türkiye çok ucuz"

    Bulgaristan’da karşılaşmadıkları komşuları ile Edirne sokaklarında karşılaştıklarını söyleyen Bulgaristan vatandaşları, Edirne’de cadde ve sokaklarda Bulgar yoğunluğuna dikkat çekti. Türkiye’nin Bulgaristan’a göre çok daha ucuz olduğunu vurgulayan Bulgaristan vatandaşları, sıklıkla Edirne’ye geldiklerini ifade etti.

    İHA'nın haberine göre, alışveriş için Edirne’ye gelen Bulgaristanlı Arsova Ailesi, peynirden zeytine, tatlıdan yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşıladıklarını söyledi.

    Bulgar akınına uğrayan Edirne’ye esnaf göçü #2

    Bulgar akınına uğrayan Edirne’ye esnaf göçü #3

    Bulgar akınına uğrayan Edirne’ye esnaf göçü #4

    Bulgar akınına uğrayan Edirne’ye esnaf göçü #5

    Bulgar akınına uğrayan Edirne’ye esnaf göçü #6

    Bulgar akınına uğrayan Edirne’ye esnaf göçü #7

    Bulgar akınına uğrayan Edirne’ye esnaf göçü #8


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