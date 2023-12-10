Bulgar sınırında beyan edilmeyen 15 milyon euro ele geçirildi Türkiye’ye geçmek için Bulgaristan’ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'na gelen araçlarda yapılan denetimlerde, 1 Ocak'tan bu yana beyan edilmeyen 15 milyon euro bulundu. Ekiplerin son olarak sınırdaki 3 araca yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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İHA

Sınır kapılarında sıkı bir denetim yapılıyor.

Gümrük memurlarınca araçlara yönelik yapılan incelemelerde yasal sınırın üzerinde beyan edilmeyen paralar ele geçiriliyor.

Son olarak bir hareketlilik de Bulgaristan’ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yaşandı.

450 bin euronun üzerine para bulundu

Ekipler, üç farklı araçta arama gerçekleştirirken 450 bin euronun üzerinde beyan edilmemiş parayı tespit etti.

İlk yakalamada İngiltere’den Türkiye'ye gelmek üzere Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'na gelen yabancı plakalı aracın sürücüsü R.K. isimli Türk vatandaşı, beyan edeceği bir şey olmadığını açıkladı.

Gümrük incelemesi sırasında müfettişler, tırın hava filtresine gizlenmiş 50 bin İngiliz sterlini buldu.

'Beyan edecek bir şey yok' savunması

Diğer olayda ise gümrük memurları frigorifik tırın duvarında 204 bin 40 euro beyan edilmemiş nakit para buldu.

Almanya'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Türk vatandaşı M.B. isimli sürücü de aynı şekilde beyan edecek bir şeyi olmadığını belirtti.

X-ray incelemesinde frigorifik tırın ön duvarında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan fiziksel incelemede duvardaki bir fabrika boşluğunda 204 bin 40 euro bulundu.

Ekipler geçit vermedi

Son olayda ise Lüksemburg'dan Irak'a giden yabancı plakalı kamyonun gösterge panelinde, Türk vatandaşı olan sürücü G.B.'nin kıyafetleri ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantada beyan edilmemiş 204 bin 810 euro ele geçirildi.

Gümrük müfettişleri tarafından Haskovo Bölge Dairesi Svilengrad Bölge Savcılığı'nın gözetiminde yürütülen üç soruşturma öncesi işlem yapıldı.

10 günde 600 bin euro bulundu

Son 10 gün içinde Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda 600 bin euro değerinde beyan edilmemiş para ele geçirildi.

Kapitan Andreevo polis karakolunun gümrük yetkilileri, yılın başından bu yana 15 milyon eurodan fazla beyan edilmemiş para bulunduğunu belirtti.

Komisyon vermemek için bu yola başvuruyorlar

Vatandaşların bu yola vermeden beyan ederek kısmı vergiler ödeyerek paralarını sınırdan geçirmeleri mümkün.

Gurbetçilerin paralarını Türkiye'ye getirmek için makul komisyon ücretleriyle hizmet veren aracı kurum ve bankalar bulunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)