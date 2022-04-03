Bulgar turistler, Tekirdağ'ı gezdi

Hafta sonunu Türkiye’de geçiren turistler, kentte alışveriş yaptı.

Turistlerin, Bulgaristan'dan Türkiye'ye düzenledikleri turlar devam ediyor.

Türk Lirası karşısında değer kazanan Bulgar Leva'sının ardından Bulgaristan'da yaşayanlar, alışveriş için Türkiye'yi tercih ediyor.

BULGAR TURİSTLER TEKİRDAĞ'DA

Özellikle Edirne'de Bulgar turist yoğunluğu yaşanırken, turistler Tekirdağ’a da ilgi göstermeye başladı.

Hafta sonunu Türkiye’de geçirmek isteyen turistler, havaların ısınması ile birlikte kente geldi.

ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Süleymanpaşa ilçesine tur otobüsü ile gelen Bulgar turistler, burada alışveriş yaptı. Selanik Meydanı’nda otobüsten inen Bulgar turistlere esnaf çeşitli ikramlarda bulundu.