Bulgaristan karantinayı kaldırdı, Kapıkule'den girişler başladı

Yaklaşık 6 ay önce aldığı karantina uygulaması kararını kaldıran Bulgaristan’da vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan günübirlik alışveriş için Edirne'ye geliyor.

Bulgaristan, 13 Mart'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yük taşıyan tırlar haricinde sınırlarını yolcu giriş ve çıkışlarına kapattı.

Türkiye'nin 11 Haziran’da karantina uygulamasını kaldırmasına rağmen Bulgaristan hükümeti, koronavirüs salgınının devam ettiği gerekçesiyle uygulamayı sürdürdü.

KARANTİNA UYGULAMASI KALDIRILDI

Normalleşme sürecinde çifte vatandaş olanlar ile ikameti bulunanlara PCR testi ve 14 günlük karantina uygulaması şartı uygulayan Bulgaristan'ın Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, bugünden itibaren Türkiye'den gelen herkese PCR testi ve 14 günlük karantina uygulamasını kaldırıldığını açıkladı.

EDİRNE’YE GİRİŞLER BAŞLADI

Kararın ardından Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye gelmeye başladı. Kapıkule'den giriş yapanların ateşleri ölçüldü, araçları dezenfekte edildi.

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde yaşayan Remzi Mümin, kapıların kapalı olması nedeniyle 6 aydır Türkiye'ye gelemediğini, karantina uygulamasının kalkmasıyla Edirne'ye alışveriş için geldiğini söyledi.

“KUR FARKI NEDENİYLE EDİRNE’DE ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ”

Mümin, “Kırcaali'de yaşıyorum ve 6 aydır kapılar kapalı, diye gelemiyorduk. Şimdi geçişler serbest oldu, çok sevindik. Edirne'ye alışverişe geldim. Biz alışverişimizi kur farkı nedeniyle Edirne'den yapıyoruz. İnşallah bir daha kapanmaz.” dedi.

“KAPILARIN AÇILMASINA ÇOK SEVİNDİK”

Karantina nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini ve sınır kapılarının açılmasıyla alışveriş için Edirne'ye geldiğini söyleyen Ayşe Öztürk ise “Kapıların açılmasına çok sevindik. Alışveriş yapmak için Edirne'ye gidiyoruz.” diye konuştu.