Bulgaristan sınırında geçiş kapasitesi artırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Bulgar mevkidaşı Nikolay Sabev arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki sınır geçişlerinde iyileştirmeler konusunda anlaşma sağlandı.

İkili ve heyetler arası görüşmelere ilişkin programı kapsamında Bulgaristan'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Nikolay Sabev tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşılanması sonrasında, sınır ilçesi Svilengrad'a geçti.

Bakanlar Karaismailoğlu ve Sabev, buradaki bir otelde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlar, heyetler arası görüşme sonrasında ise ulaştırma ile ilgili ortak bildiriyi imzaladı ve ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu, bugün Bulgaristan'da çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin Bulgaristan ile tarihi, kültürel ve ticari bağlarının olduğunu söyledi.

"MEVCUT KAPASİTE ARTIRILACAK"

Türkiye ve Bulgaristan'ın, Batı taşımalarında Uzak Asya'dan Uzak Batı'ya kadar uzanan bölümde çok önemli iki ülke olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle kara yolunda mevcut kapasitenin arttırılması, diğer ulaşım koridorlarının da aktif kullanılması konusunda önemli görüşmeler yaptık. Tüketimin artmasıyla ticari koridorların önemi daha fazla arttı. Bu nedenle ticari koridorların kapasitesini ve konforunu arttırmak için iş birliği yapmamız çok önemli. Kara yolu kapılarındaki sıkıntılarla ilgili Sayın Bakanın önemli çalışmaları olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız, kapasitelerin arttırılması için önemli çalışmalar yapıyorlar.

Gittikçe artan bu lojistik hareketliliğin diğer ulaşım yollarına, demir ve deniz yoluna kaydırılması içinde önemli görüşmeler yaptık. Deniz yolunun ro-ro taşımacılığında önemli bir kapasite artışı ve ihtiyacın olduğunu ortak karar olarak tespit ettik. Demir yolu tarafında da gerek mevcut hatların modernizasyonu gerekse yeni hatların faaliyete alınmasıyla kapasitenin arttırılması konusunda hemfikir olduk."

Mart ayında Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın ulaştırma bakanlarının katılımıyla önemli bir toplantı yapacaklarını anımsatan Karaismailoğlu, imzaladıkları ortak bildirinin iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını diledi.

"YOLCU VE YÜK GEÇİŞLERİNDE İYİLEŞTİRME"

Bakan Sabev de görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirtti.

Sınır kapılarında yolcu ve yük geçişlerine yönelik neler yapılabileceğinin görüşüldüğünü aktaran Sabev, "Sınır kapılarımızdan yolcu ve yük geçişlerinin iyileştirmesinde hemfikiriz, bizim tarafımızdan oluşan kuyrukların koordinasyonu için bir sistem kuracağız. İlk gelen ilk geçer prensibine dayanarak." dedi.

"DAHA HIZLI İNSAN VE YÜK GEÇİŞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Görüşmelerde daha hızlı geçişlerin ve altyapı iyileştirmelerinin de ele alındığına vurgu yapan Sabev, şunları kaydetti:

"Yolcuların ve yüklerin geçişleriyle ilgili bazı hususlara değindik. Bu sınır ötesini iyileştirecek farklı ulaştırma yollarını da ele aldık. Asya ve Avrupa yönünde daha hızlı yük ve insan geçişini sağlamak için birlikte çalışıyoruz. Birlikte iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminim. Önümüzdeki ay içerisinde ekonomi bakanı ile de görüşeceğiz. Bulgaristan, Türkiye, Macaristan, Sırbistan ulaştırma bakanları arasındaki Batı Balkanlar görüşmesine katılacağımı da memnuniyetle ifade ettim. Çok şeyler yapmamız gerekiyor. Ciddi bir iradeye sahibiz. Bunu birlikte yapmak memnuniyet vesilesi."