Bulgaristan-Türkiye sınırındaki orman yangını kontrol altına alındı

İHA
Bulgaristan’ın Türkiye sınırında dün öğle saatlerinde orman yangını başladı.
başlayan orman yangını kontrol altına alınırken, sınırın farklı bölgelerinde devam eden orman yangını Bulgaristan söndürme ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Zaman zaman rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangını komşu Bulgar itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Araçlar hazır bekletiliyor
Türkiye sınırında geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, arazöz, dozer ve itfaiye araçları önlem maksatlı hazır bekletiliyor.
Yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden olan Suakacağı, Yolüstü, Büyükismailçe ve sınır köylerden de görülüyor.
Bulgar tarafında çalışmalar sürüyor
Bulgar tarafında söndürme çalışmaları sürüyor.