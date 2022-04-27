Petrol
105.56
0.91%
Euro
15.73
-0.09%
Dolar
14.81
0.07%
Altın
904.69
-0.18%
Borsa
2426
0.31%
Bitcoin
579.973
-3.92%
BTXN Coin
19.78
-6.61%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatı durdu

    Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.
    • 27.04.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatı durdu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

    Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sistemde, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmaları ardından söz konusu fonların Moskova Borsası'nda rubleye çevrilmesi öngörülüyordu.

    “Rubleyle ödeme yapılmazsa…”

    Putin, “Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak.” demişti.

    Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan itibarıyla Bulgaristan'ın Bulgargaz ve Polonya'nın PGNİG şirketlerinden nisan sevkiyatları için rubleyle ödeme alınmadığı bilgisi verildi.

    İki ülkeye gaz sevkiyatı kesildi

    Şirketlere, 1 Nisan'dan itibaren yapılan sevkiyatlarda rubleyle ödeme yapmaları konusunda bilgi verildiğinin aktarıldığı açıklamada, “Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurdu.” ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, iki ülkenin doğalgaz sevkiyatında transit ülke oldukları, transit gazdan kullanmaları halinde söz konusu miktarın transit sevkiyatından düşüleceği belirtildi.

    Bulgaristan ve Polonya ya doğalgaz sevkiyatı durdu #1

    Polonya: Tüm risklere hazırız

    Gazprom ile Polonya arasındaki uzun vadeli doğalgaz sözleşmesi 1 Ekim'de sona eriyordu ve Polonyalı yetkililer anlaşmanın uzatılmayacağını bildirmişti.

    Polonya hükümetinden dün yapılan açıklamada, ülkenin Rusya'ya doğalgaz için rubleyle ödeme yapmayacağı ve ilgili tüm risklere hazır olduğu kaydedilmişti.

    Norveç gazına güveniyor

    Polonya'nın Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 40 düzeyindeyken, ülke bu bağımlılıktan kurtulmak için Norveç gazına ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikine güveniyor.

    Ukrayna savaşının başlamasıyla Polonya'daki yer altı depolama tesisindeki hacimler de hızla artarak yüzde 75'i aşan doluluk seviyesine ulaşmıştı.

    Bulgaristan'ın Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 90 seviyesinde

    Bulgaristan hükümetinden dün yapılan açıklamada da Rus gazına alternatif tedariklerin garanti altına alındığı ve ülkedeki tüketime ilişkin herhangi bir kısıtlama yapılmayacağı belirtilmişti.

    Ancak Rus gazına bağımlılık oranı yüzde 90 seviyesindeki Bulgaristan, geçen yıl Rusya'dan 3,3 milyar metreküp doğal gaz ithal etmişti.

    Bulgaristanlı yetkililer, Rusya ile bu yılın sonunda sona erecek uzun vadeli sözleşmeyi yenilemeyi planlamadıklarını açıklamışlardı.

    Bulgaristan Enerji Bakanı Aleksandr Nikolov, komşusu Türkiye ve Yunanistan'dan LNG ve Azerbaycan'dan boru hattı sevkiyatlarını artırmayı planladıklarını söylemişti.


    İlginizi Çekebilir

    Hangi kara yolunda çalışma var? 27 Nisan Çarşamba kara yollarında son durum
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 27 Nisan Çarşamba kara yollarında son durum

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin.

    Yasmin Erbil yine abarttı, iç çamaşırsız paylaştı! 'Tenine ne olmuş, kıyamam'
    Medya

    Yasmin Erbil yine abarttı, iç çamaşırsız paylaştı! 'Tenine ne olmuş, kıyamam'

    Görüş Bildir