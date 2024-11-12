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Haber Merkezi

"Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava" tabiri artık daha yakın. Balkan ülkeleri kışa girdi.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisini artırdığı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da kar yağışı görüntülendi.

Yağışların Türkiye'ye yağmur olarak düşmesi beklense de, yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ORTALAMA 8 DERECE DÜŞECEK

İstanbul’da Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, hava sıcaklığında da yine hafta sonuna kadar kademeli olarak düşüş görülecek.

İstanbul’un yanı sıra Kuzey Ege Kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinde de yağış beklentisi var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin batı bölgelerinde yoğun bulutlanma hakim olurken, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

SİSE DİKKAT

Diğer bölgeler ise parçalı bulutlu ve az bulutlu olacak. İzmir’in kıyı ilçelerinde yağışların gece saatlerinde etkisini artırarak kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis oluşma ihtimali var.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinde seyredeceği, ancak Cuma gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak hafta sonu boyunca kuzey, iç ve batı kesimlerde düşüş göstererek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.