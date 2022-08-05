Bulgaristan'da laboratuvar krizi: Tırlar 3 gündür sınırda bekliyor

Bulgaristan'da sebze ve meyvelerin analiz edildiği laboratuvarın kapalı olması hakkında konuşan tır sürücüsü, "48 saattir bekliyoruz, Bulgar'daki analiz sıkıntısından dolayı perişan olduk" dedi.

Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç edilen sebze ve meyvelerin Bulgaristan'da analiz edildiği laboratuvarın kapalı olması nedeniyle tır sürücüleri, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor.

Günlerdir araçları ile parklarda bekleyen tır sürücüleri, ürünlerinin bozulma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek soruna çözüm bulunmasını istedi.

"Devletin konuya el atıp sorunun çözümlenmesini istiyoruz"

Malatya'dan yüklediği kayısıyı Almanya'ya götüren tır sürücüsü Mehmet Ali Doğan, "Biz de burada bekliyoruz. 3 gündür burada termokingler bekliyor. Malatya'dan kayısı yükledim, Almanya'ya gideceğim. Bozulma tehlikesi var.

2-3 gün daha bu mal beklerse bozulacak. Ayın 8'inde teslim etmem lazımdı. Artık yetişemem. Bulgar ile Romen arasında yine kuyruk var. Devletin konuya el atıp sorunun çözümlenmesini istiyoruz." dedi.

"Perişan olduk bu sıcakta"

Belçika, Hollanda ve Almanya'ya sebze ve meyve götüren Mehmet Şerif Akıncı, Bulgaristan tarafından kaynaklanan sorunun ne olduğunu tam olarak bilemediğini söyledi.

Mehmet Şerif Akıncı, "48 saattir burada bekliyoruz, Bulgar'daki analiz sıkıntısından dolayı. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Yükümüz sebze, meyve, çiçek, balık. Bir çözüm yapılsa da bir an önce gitsek. Sebze, meyve taşıyoruz.

Belçika, Hollanda, Almanya'ya götüreceğiz. Şu anda 1500'e yakın araç bekliyor. Kuru gıdada sıkıntı yok, sadece frigolar, termoking kesimi. 50 saattir bekliyoruz, termokingler arıza yaptı, mazot bitti, perişan olduk bu sıcakta." diye konuştu.

"Daha ne kadar bekleyeceğimi bilmiyorum"

DHA'nın haberine göre; Antalya'dan Almanya'ya sebze taşıyan Süleyman Doğru ise, "3,5 gündür kapıda yatıyoruz, Bulgar'da çıkan sıkıntılar yüzünden. Daha ne kadar bekleyeceğimi bilmiyorum. Şu an daha analiz sahasına girip orada 3 gün doktor bekleyeceğiz. 3 gündür burada bekliyorum, 3 gün de içeride beklerim, toplam 6-7 gün. Bugün malı boşaltma adresimde olmam gerekiyordu." dedi.

















