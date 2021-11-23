İstanbul'dan Kuzey Makedonya'ya dönen 3 otobüslük tur kafilesinde yer alan otobüslerden biri, Bulgaristan'ın Pernik kenti yakınlarında kazaya karışarak yanmıştı.

Olayda 46 kişi yanarak hayatını kaybetmişti.

OTELDEN ÇIKIŞ ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Otobüste yer alan yolcuların, İstanbul'a tur için geldikleri ve ardından Kuzey Makedonya'ya döndükleri öğrenildi. Yolcuların kaldıkları otelden çıktığı ve otobüslerine bindiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde aralarında çocukların da bulunduğu turistlerin, otel önünde otobüslerini beklediği anlar yer aldı.

Bulgaristan'daki tur otobüsünün yolcuları kamerada VİDEO

