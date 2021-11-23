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    Bulgaristan'daki tur otobüsünün yolcuları kamerada

    Bulgaristan'da kaza sonucu alev alan otobüste bulunan yolcuların son görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 13:27
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    Bulgaristan'daki tur otobüsünün yolcuları kamerada

    İstanbul'dan Kuzey Makedonya'ya dönen 3 otobüslük tur kafilesinde yer alan otobüslerden biri, Bulgaristan'ın Pernik kenti yakınlarında kazaya karışarak yanmıştı.

    Olayda 46 kişi yanarak hayatını kaybetmişti.

    OTELDEN ÇIKIŞ ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

    Otobüste yer alan yolcuların, İstanbul'a tur için geldikleri ve ardından Kuzey Makedonya'ya döndükleri öğrenildi. Yolcuların kaldıkları otelden çıktığı ve otobüslerine bindiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde aralarında çocukların da bulunduğu turistlerin, otel önünde otobüslerini beklediği anlar yer aldı.

    Bulgaristan'daki tur otobüsünün yolcuları kamerada VİDEO

    Bulgaristan daki tur otobüsünün yolcuları kamerada #1

    Bulgaristan daki tur otobüsünün yolcuları kamerada #2

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