Bulgaristan'dan hastanakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen 2 zehir taciri yakalandı Türkiye'ye hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir taciri ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Eyüpsultan ilçesinde de 4 Bosna Hersek uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarıyla zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Bu kapsamda ekipler yeni bir operasyona imza attı.

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Türkiye'ye hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak istendi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda 6 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.

2 kişi yakalandı

Yapılan çalışmada, Bulgaristan'dan Türkiye'ye hasta nakil aracıyla uyuşturucu sokmak isteyen Bulgaristan uyruklu 2 zehir taciri yakayı ele verdi.

Şüphelilere yönelik incelemelerde, 84 kilogram skunk ve 32 kilogram kokain uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

4 zehir taciri daha ekiplerden kaçamadı

Bir operasyon da Eyüpsultan ilçesinde yapıldı. Burada da Bosna Hersek uyruklu 4 zehir taciri yakalandı.

44.5 kilogram skunk uyuşturucu madde bulundu..