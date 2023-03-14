Bulgaristan'dan kaçak alkol! Edirne'de yakalandı Yapılan denetimler kapsamında Bulgaristan’dan ülkeye giren araçta gümrük kaçağı içki, tütün ve motor beyni ele geçirilirken araçta bulunan 2 kişiye ise işlem başlatıldı.

Türkiye'de vatandaşların zehirlenmesine izin vermeyen ekipler her türlü önlemi almaya devam ediyor. Yapılan denetimlerle binlerce vatandaşın hayatı kurtarıldı. Özellikle eğlence merkezlerine satılan kaçak alkollere geçit verilmiyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, Çorlu ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Araç araması yapıldı Bulgaristan’dan Çorlu ilçesine gümrük kaçağı alkollü içki ve emtia getirdiği değerlendirilen bir araç durduruldu. Kaçak alkol ve suç ürünleri yakalandı Araçta yapılan aramalarda, 25 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı alkollü içki, 6 litre gümrük kaçağı şarap, 140 adet 25 gramlık gümrük kaçağı paketli kıyılmış tütün, 25 adet 1 TB kapasiteli hard disk, 15 adet araç motor beyni ele geçirildi. 2 kişiye işlem yapıldı Konu ile ilgili toplam 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.