Bulgaristan'ın 'Schengen vizesi' uygulaması sorun çıkarıyor Bulgaristan'ın Schengen vizesi taşıyan tır şoförlerine yönelik 'transit geçişi vizesi' veya 'öncelikli olarak Schengen ülkesine giriş yapma zorunluluğu' uygulaması, Türkiye'deki uluslararası taşımacılık yapan firmaları zorda bıraktı. Şoförler de, yeni uygulama nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor.

DHA

Bulgaristan'da hükümet, 12 Mayıs'ta Schengen vizesi ile yeni bir karar aldı.

Buna göre Schengen ülkelerine seyahat edecek diğer ülke vatandaşlarının ülkeden transit geçebilmeleri için; mevcut Schengen vizeleri ile öncelikle vize aldıkları Schengen ülkesine giriş yapmaları veya ülkeye girişte Schengen vizelerinin yanı sıra Bulgaristan transit vizesi ibraz etmeleri gerekiyor.

Schengen vizesi ile ülkesinde yük boşaltma ve alınmasına da izin vermeyen Bulgaristan’ın, bu konuda kendi vizesini istemesi, uluslararası taşımacılık yapan firmaları zor durumda bıraktı.

Transit geçiş istiyorlar

Transport Dünyası Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Hakan Yücel, tır şoförlerinin yeni uygulama ile büyük sıkıntı çektiğini söyledi.

Yücel, şunları söyledi:

Sıkıntımız; Bulgaristan'ın bize yapmış olduğu vize uygulamaları ile alakalı. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıların başlıca sebepleri, ülkeye ilk defa vize almış bir arkadaşımız, giriş-çıkış yapmak istediği zaman yapamıyor. Çünkü vize almış olduğu ülke, Schengen ülkesine hava yolu ile gidip kaşe vurulmasını, sonra transit hakkı kazanılacağını belirtiyor. Bulgaristan, tam üye olmasa da Avrupa Birliği üyesi ama sonuçta transit geçmek istiyoruz, Schengen ülkelerine yük taşıyacağız, taşıyamıyoruz. Mesela Almanya vizesi aldık; oraya uçakla gidip, kaşe vurdurup, sonra geri gelip öyle Bulgaristan'dan geçmemiz isteniyor. Maalesef böyle bir durum var.

"Bulgaristan şoförleri bizim ülkemize geliyor"

Bulgaristan'da yük alıp boşaltacak tır şoförlerinin de de Bulgaristan vizesi olmadan hiçbir işlem yapamadığını belirten Yücel, şöyle devam etti:

Bulgaristan, kendi vizesini uygulatma yöntemine gidiyor. Bu hangi akla, mantığa sığar; bunu bilmiyorum. Schengen vizemiz var, Avrupa'yı dolanıyoruz. Schengen vizemiz ile Bulgaristan'a geçiyoruz ama Bulgaristan'da yük alma ve boşaltma olanağı elimizden alınıyor. Bulgaristan şoförleri bizim ülkemize geliyor; yükü alıp boşaltabiliyor. Tek taraflı, haksız bir rekabet oluşuyor. Türk pasaportu taşıyan bir şoföre bunların yapılması hakikaten doğru değil.

Aylardır bekleyen şoförler var

Vize almak için konsolosluklardan da randevu verilmediğini söyleyen Yücel, “Schengen vizesi almak için şu anda konsolosluklar da randevu verilmiyor. Bir tek Almanya veriyor; o da randevu geç geliyor. Bir sürü şoför arkadaşımız çalışıyor, birçoğunun vizesi bitmiş. Şu anda evlerinde vize alabilmek için aylardan beri bekleyen şoförlerimiz var. Araçlarımız garajlarda yatıyor, sıkıntılarımız büyük. Dışişleri ile Ticaret bakanlıklarımızdan rica ediyoruz, bizim kanayan yaralarımıza merhem olsunlar ki; ülkemizde üretilen ürünleri rahat götürüp, getirebilelim.” dedi.

9 ülkede yaşamadığını Bulgaristan'da yaşıyor

Romanya'ya yapılan deniz seferlerinin artırılabileceğini dile getiren Yücel, “En mantıklı yol; deniz yolu ile yüklerin Romanya'ya taşınması. Romanya'ya taşınsın, Bulgaristan da belki buna göre yaptırımlarını düzeltir diye düşünüyorum. Gerçekten çok bıktık. Daha önceleri şoförleri indirip, tokatlamaları, gümrüklerde yaptıkları zulümler; bunları hep yaşadık. Finlandiya'ya yük çekiyorum. 20 günde bir gidiyorum. Finlandiya'ya kadar 10 ülke geçiyorum. 9 ülkede yaşamadığımı Bulgaristan'da yaşıyorum.” dedi.

Hem maddi hem de manevi zarar

Tır şoförü Aslan Şan ise vize uygulamalarında çok sıkıntı çekmeye başladıklarını anlatarak, şunları söyledi:

Bulgaristan vizesi olmadan ne yük indirebiliyorsun ne de bindirebiliyorsun. Bunun yanında Schengen vizen olsa dahi Bulgaristan'dan geçişine izin vermiyor. İlk başta Schengen ülkesine gidip, kaşe vurdurup, sonra, 'benim ülkeme geleceksin' diyor. Buradan geçemeyen sürücü kalkıp, İpsala'ya kadar gidiyor, Yunanistan'a girip, Bulgaristan'a giriyor. Bu da firmalar ve sürücüler için büyük bir külfet oluyor. Hem maddi hem de manevi.

"Artık prosedürü bile aşamıyoruz"

Hollanda'ya yük götüren Güngör Kırcı da özellikle son dönemde büyük sıkıntılar yaşamaya başladıklarını belirterek, “Özellikle yeni şoförlere çok sıkıntı çıkarıyorlar. Bulgaristan artık yük alma ve boşaltmada kendi vizesini istiyor. Adam Almanya'dan 2 yıllık vize almış ama burada kapıdan geri çevriliyor. Eşimize dostumuza artık bu mesleği tavsiye edemez olduk. Çünkü bu uygulamaları gördükçe hevesleri kırılıyor. Artık prosedürü bile aşamıyoruz.” dedi.

"Bizi bıktırıyorlar"

Tır şoförü Hakan Olgar ise şunları söyledi: