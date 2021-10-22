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    Bulgarlar, Edirne'deki 'sosyete pazarı'na akın etti

    Edirne’deki Ulus Pazarı'na akın eden Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti, araçlarının bagajlarında yer kalmadı.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 14:12
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 14:53
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    Bulgarlar, Edirne'deki 'sosyete pazarı'na akın etti

    Edirne'de, her Cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı' olarak adlandırılan Ulus Pazarına gelen Bulgaristan vatandaşları, aldıkları ürünleri taşımakta zorluk çekti.

    Özellikle sabahın erken saatlerinde yerli halktan daha kalabalık olduğu görülen Bulgaristan vatandaşlarının, pazarı adeta talan ettikleri kameralara yansıdı.

    Giyimden, kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgaristan vatandaşları, araçlarının bagajlarını tıka basa doldurdu.

    "EDİRNE'DE HER ŞEY ÇOK UCUZ"

    Bulgaristan’dan Edirne’ye defalarca geldiğini söyleyen Faik Teyfik, Edirne’de fiyatların çok daha ucuz olduğunu, beğendikleri eşyaları pazardan aldıklarını belirtti.

    Alışveriş yapmak için Yunanistan’dan Edirne’ye geldiğini anlatan Ceylan Sulko da, bir sürü alışveriş yaptığını, Edirne’de her şeyin çok ucuz olduğunu ifade etti.

    Bulgaristanlı Pembe Mıhaylova da, Edirne’ye alışveriş yapmak için geldiğini, mutlu olduğunu söyledi.

    Bulgarlar, Edirne'deki 'sosyete pazarı'na akın etti VİDEO

    İSTANBUL ESNAFI, SATIŞ YAPMAK İÇİN EDİRNE'YE GELİYOR

    İstanbul’dan ürün satmak için Edirne’ye geldiğini belirten esnaf da, Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş yapmak için Edirne’yi tercih ettiklerinden dolayı İstanbul esnafının da Cuma günleri Edirne’ye geldiğini belirtti.

    Esnaf, Bulgaristan vatandaşları olmasa Edirne’ye gelmenin bir anlamı olmayacağını kaydetti.

    Bulgarlar, Edirne deki sosyete pazarı na akın etti #1

    Bulgarlar, Edirne deki sosyete pazarı na akın etti #2

    Bulgarlar, Edirne deki sosyete pazarı na akın etti #3

    Bulgarlar, Edirne deki sosyete pazarı na akın etti #4

    Bulgarlar, Edirne deki sosyete pazarı na akın etti #5

    Bulgarlar, Edirne deki sosyete pazarı na akın etti #6

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