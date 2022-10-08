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    Bulgarlar, Edirne'ye kışlık alışverişine geliyor

    Bulgarlar, Edirne'ye kışlık alışverişine geliyor

    Edirne'ye akın eden Bulgarlar, sabahın erken saatlerinde kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle kente gelirken turistler, kışlık ihtiyaçlarını da buradaki çarşı ve pazardan karşılıyor.
    • 08.10.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 12:53
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    Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişinin başlamasının ardından Bulgar turistler, Edirne'ye akın etti.

    Havaların soğumasıyla birlikte yeniden kente akın eden Bulgarlar, pazarda; kaban, kazak ve bot gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı.

    Geçtiğimiz aylarda Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan gurbetçi yoğunluğu nedeniyle kente daha az gelen Bulgar turistler, bu hafta sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı ve Pazarlara gelerek tezgâhları didik didik etti.

    Esnaf mutlu

    Araçlarını park ettikten sonra pazarın yolunu tutan Bulgarlar, öğlene kadar alışverişlerini tamamlayıp geri dönüş yoluna geçiyor. Pazarda oluşan Bulgar turist yoğunluğu, esnafın da yüzünü güldürüyor.

    Bulgarlar, Edirne'ye kışlık alışverişine geliyor

    "Her şeyi aldık"

    Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen Olga Asenova, "Çocuklara ayakkabı alacağız, gezeceğiz. Halı aldık, çamaşır için yumuşatıcı, kaşar peyniri, her şeyi aldık." dedi.

    Bulgarlar, Edirne ye kışlık alışverişine geliyor #1

    "Kışa hazırlık yapıyoruz"

    İHA'nın haberine göre; Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Feyzi Murat, "Yelek aldık, pijama aldık, çarşaf aldık. Kışa hazırlık yapıyoruz. Ne gerekiyorsa alıyoruz." dedi.

    Bulgarlar, Edirne ye kışlık alışverişine geliyor #2

    "Bagajları doldurup gidiyoruz"

    Bulgaristan'dan gelen Vedat Nazım, "Bazen 500, bazen 600 Euro bozduruyoruz. Ekmek alıyoruz, elbise alıyoruz. Fiyatlar burada uygun. Bagajları doldurup gidiyoruz." şeklinde konuştu.

    Bulgaristan'da fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Asya Remzi, "Kendimize her şey aldık. Aldıklarımızı arabamıza yerleştirip yine başka şeyler almaya çıkacağız. Çok memnunuz." diye konuştu.

    Bulgarlar, Edirne ye kışlık alışverişine geliyor #3

    "Elektrikli battaniye alıyorlar"

    Bulgaristan'dan Türkiye'ye pasaportsuz girişin başlamasının ardından işlerinde hareketlilik olduğunu belirten Edirne esnafı Hüseyin Aydın, "Genelde önümüz kış ve Bulgaristan'da doğalgaz sorunu olduğu için kalın ürünlere talep çok fazla. Yorgan, battaniye ve elektrikli battaniye alıyorlar." ifadelerini kullandı.

    Bulgarlar, Edirne ye kışlık alışverişine geliyor #4

    Bulgarlar, Edirne ye kışlık alışverişine geliyor #5

    Bulgarlar, Edirne ye kışlık alışverişine geliyor #6

    Bulgarlar, Edirne ye kışlık alışverişine geliyor #7


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