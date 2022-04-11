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    Bulgarlar, nisan ayında da Edirne'ye akın ediyor

    Bir gün içinde on bin Bulgar'ın gelmesiyle son yılların en kalabalık Bulgar akınına uğrayan Edirne'de yer yer izdiham görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 11:00
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    Bulgarlar, nisan ayında da Edirne'ye akın ediyor

    Sınırdan Türkiye'ye geçerek buradan alışveriş yapan Bulgar vatandaşları, yaza doğru yeniden yoğunluk oluşturmaya başladı.

    Alışveriş için Edirne'yi tercih eden Bulgar sayısının artmasıyla birlikte, düzenlenen festivaller de Bulgarları Türkiye'ye çekiyor.

    Son olarak İstanbul'daki Lale Festivali'ne gelen Bulgarlar, dönüş yolunda alışveriş için Edirne’ye uğradı.

    Festivalden dönenler ile günübirlik alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşları dükkanlarda yoğunluk oluşturdu.

    Turist yoğunluğu dikkat çekti

    Sabahın erken saatlerinde Edirne’ye gelen Bulgarlar, gün boyu alışveriş yaparak tüm ihtiyaçlarını kent esnafından karşıladı. Merkez nüfusu 153 bin olan kentte, yerel halktan çok alışveriş için gelen turistlerin yoğunluğu dikkat çekti.

    İHA'nın haberine göre; Bostanpazarı semtinde bulunan dükkanlardan bol bol alışveriş yapan Bulgarlar, adeta birbirleriyle yarıştı.

    Bulgarlar, Nisan ayında da Edirne'ye akın ediyor VİDEO

    Bulgarlar, nisan ayında da Edirne ye akın ediyor #1

    "Bulgaristan'a göre Edirne'de fiyatlar daha uygun"

    Edirne'ye alışverişe gelen bir Bulgaristan vatandaşı, hem kendilerinin hem de Edirne esnafının mutlu olduğunu söyledi. Koronavirüs vakalarının yoğun olduğu günlerde sınır kapıları kapatılınca zor günler yaşadıklarını anlatan Bulgaristan vatandaşı, "Şu an git-gel yapıyoruz ve Edirne esnafını kalkındırıyoruz." dedi.

    Bulgarlar, nisan ayında da Edirne ye akın ediyor #2

    "Tek sıkıntımız peron sayısının az olması"

    Bir başka Bulgaristan vatandaşı da, "Bulgaristan'a göre Edirne'de fiyatlar daha uygun. Gelişler daha da artacak. Tek sıkıntımız Kapıkule'de peron sayısının az olması, saatlerce bekliyoruz." diye konuştu.

    Bulgarlar, nisan ayında da Edirne ye akın ediyor #3

    Bulgarlar, nisan ayında da Edirne ye akın ediyor #4

    Bulgarlar, nisan ayında da Edirne ye akın ediyor #5

    Bulgarlar, nisan ayında da Edirne ye akın ediyor #6


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