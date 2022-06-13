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    Bulgarlardan Edirne'ye alışveriş akını

    Dövizdeki leva kurunun artmasıyla birlikte alışveriş için Edirne’ye gelen Bulgar turistler, peynirden ekmeğe tüm ihtiyaçlarını karşılayıp, bavullarını ve bagajlarını doldurarak geri döndü.
    • 13.06.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 15:03
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    Bulgarlardan Edirne'ye alışveriş akını

    Döviz kurunun yükselip Bulgar levasının Türk Lirası karşısında değer bulmasıyla, Bulgar turistler sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için Edirne’ye gelmeye başladı.

    Turistler, gıdadan mobilyaya kadar olan birçok ihtiyaçlarını kentteki esnaftan karşıladı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan turistler, aldıklarını taşımakta zorlandı.

    Yaşanan yoğunluktan dolayı kentteki otoparklarda yer kalmadı. Araçları ve tur otobüsleri ile gelen turistler, alışverişlerini tamamladıktan sonra Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından ülkelerine geri gitti.

    "Her şey var ve ucuz"

    Edirne’de her şeyin ucuz olduğunu söyleyen Lutte Ayşe, birçok ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Her şey var, her şey ucuz. Baklava, çamaşır, yemek takımı aldık. Türkiye’den çok memnunuz. Bulgar parası Türk parası karşısında değerli olduğu için alışverişlerimiz çok hesaplı oluyor.” dedi.

    Giyim ve tatlı revaçta

    Edirne’de turizm işletmecisi Ömer Tuzcu, “Giyim, ve tatlı revaçta. Onlar geldikçe biz mutlu oluyoruz. Bu işin sürekliliği ülkemize döviz kazandırmak açısından çok önemli, kıymetini bilelim.” şeklinde uyarıda bulundu.

    Bulgarlardan Edirne ye alışveriş akını #1

    "Edirne'deki fiyatlardan memnunuz"

    Edirne’de alışveriş yapmanın hesaplı olduğunu söyleyen Mustafa Alim, “Peyniri, yoğurdu her şeyi buradan aldık. Edirne’deki fiyatlardan memnunuz.” diye konuştu.

    Bulgarlardan Edirne ye alışveriş akını #2

    "Tüm esnafın yüzü gülüyor"

    İHA'nın aktardığına göre, “Tüm esnafın yüzü gülüyor” Bostan Pazarı esnafından Metin Doğan, “Gelen turistler peynir, zeytin gibi temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Ekmek fırınının bile günlük satışları yükseldi. Tüm esnafın yüzü gülüyor. Evlerinin bir hafta 10 günlük ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlar. Gelen turistler buradan yaptıkları alışverişi Bulgaristan’da yapamayacaklarının farkında.” ifadelerini kullandı.

    Bulgarlardan Edirne ye alışveriş akını #3

    Bulgarlardan Edirne ye alışveriş akını #4

    Bulgarlardan Edirne ye alışveriş akını #5

    Bulgarlardan Edirne ye alışveriş akını #6


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