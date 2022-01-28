Bulgarların PCR masrafını Edirne esnafı karşılayacak

Bulgaristan vatandaşlarından ülkelerine dönüşte PCR testi istenmesi sebebiyle Bulgarlar Edirne’ye gelmeyince, esnaf kampanya başlattı. Bin TL ve üzeri alışverişlerde PCR test ücretleri karşılanacak.

Bulgaristan’da artan koronavirüs vakalarının ardından Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı.

Bulgaristan’a giriş yapacak kişilerin, geçerli aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekiyor.

PCR ücretinin maliyetinden dolayı Bulgaristan vatandaşları, Edirne’ye gelmeyince kent esnafı, kampanya başlattı.

EDİRNE ESNAFI ÇAREYİ KAMPANYADA BULDU

Bin TL ve üzeri alışverişlerde PCR test ücretini karşılayacaklarını açıklayan Edirne esnafından Ahmet Ezer, Bulgaristan vatandaşlarının PCR testi nedeniyle Edirne’ye gelmediklerini, bu kampanyanın olumlu olacağını düşündüğünü söyledi.

Ezer, Türk vatandaşlarına da aldıkları ürünlerde yüzde 15 indirim uygulayacaklarına değindi.

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ULUS PAZARI'NIN ESKİ HALİNDEN ESER YOK

PCR zorunluluğu başlayınca Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı, yok denecek kadar azaldı.

PCR zorunluluğu öncesi Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, Ulus Pazarı'nda adeta adım atacak yer bırakmıyordu. Ulus Pazarı son ayların en sakin gününü yaşadı.

"MÜŞTERİLERİN YÜZDE 99'U BULGAR VATANDAŞLARDI"

Pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım, müşterilerinin yüzde 99’unu Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu ancak Bulgaristan vatandaşları artık gelmeyince pazarın boş kaldığını söyledi.

Bir başka pazarcı esnafı Gökhan Filibeli de, işlerinin çok durgun olduğunu ifade etti.

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