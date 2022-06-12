Yoğun yağışlarla birlikte gündelik hayatın olumsuz etkilendiği Ankara'da yağmur bulutlarının kentin üzerine çöktü anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Ankara iki gündür yoğun yağış nedeniyle sel ile mücadele ediyor.

Hava şartlarının giderek kötüleştiği kentte vatandaşlar mağduriyet yaşıyor.

Yağmur bulutlarının kentin üzerine geliş anları ise sosyal medyada paylaşıldı.

Kara bulutların dağılışını kaydetti

Kara bulutların Başkent'in üzerine çöktüğü anları hızlandırarak kaydeden bir kent sakini, o anları sosyal medya hesabında yayınladı.

Görüntüde bulutların daireler çizerek dağılma anları yer aldı.

Bulutların Başkent'i kaplama anı VİDEO

