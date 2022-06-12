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    Bulutların Başkent'i kaplama anı

    Yoğun yağışlarla birlikte gündelik hayatın olumsuz etkilendiği Ankara'da yağmur bulutlarının kentin üzerine çöktü anlar sosyal medyada paylaşıldı.
    • 12.06.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 10:45
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    Bulutların Başkent'i kaplama anı

    Ankara iki gündür yoğun yağış nedeniyle sel ile mücadele ediyor.

    Hava şartlarının giderek kötüleştiği kentte vatandaşlar mağduriyet yaşıyor.

    Yağmur bulutlarının kentin üzerine geliş anları ise sosyal medyada paylaşıldı.

    Kara bulutların dağılışını kaydetti

    Kara bulutların Başkent'in üzerine çöktüğü anları hızlandırarak kaydeden bir kent sakini, o anları sosyal medya hesabında yayınladı.

    Görüntüde bulutların daireler çizerek dağılma anları yer aldı.

    Bulutların Başkent'i kaplama anı VİDEO

    Bulutların Başkent i kaplama anı #1

    Bulutların Başkent i kaplama anı #2


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