İHA

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, Sapanca'da bungalov kiralayan aile, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanan gizli kamera bulmuştu.

Skandal olay ülkenin gündemine otururken, yapılan çalışmalar neticesinde işletme sahibi ve bir kişi, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanmıştı.

İŞLETMELER SİBER GÜVENLİK UZMANLARI TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR

Konudan duydukları üzüntüyü dile getirerek bir daha böyle bir olayın tekrarlanması adına harekete geçtiklerini ifade eden Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, işletmelerini siber güvenlik uzmanları tarafından kontrol ettirmeye başladıklarını aktardı.

DEDEKTÖRLER DEVREYE ALINIYOR

Alaçam ayrıca, yurt dışından getirtecekleri ve kızılötesi sinyaller ile ortamda gizli kamera, ses kaydı ve benzeri cihaz olup olmadığını tespit edecek dedektörleri de kısa süre içerisinde bungalovlarda devreye alacaklarını belirtti.

"BÖYLE BİR ŞEYİ BİZ KENDİMİZE YAKIŞTIRAMIYORUZ"

Mağduriyet yaşayan aile adına yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Dernek Başkanı Ali Safa Alaçam, şöyle dedi:

Öncelikle yaşanan bu durum için ve Sapanca'nın isminin bu konuda anılmasından dolayı çok üzgünüz. Mağduriyet yaşayan aile adına da çok üzgünüz, hepimiz derinden sarsıldık ve böyle bir şeyi biz kendimize yakıştıramıyoruz. Konu adli süreçte, suçlular elbet ortaya çıkacaktır ve yargıya da inancımız tam. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz.



Bizler Sapanca'da çoğu yerel halktan oluşan işletmecileriz. Emeğimiz, alın terimiz, namus ve şerefimizle 5-6 yıldır çok büyük çabalar sarf ederek oluşturduğumuz ve bölgemizde bir marka değeri haline getirdiğimiz sektörümüzün bu şekilde anılması bizleri çok ciddi üzdü.

"YURT DIŞINDAN DEDEKTÖRLER SATIN ALDIK"

Yaşanan olayın ardından aldıkları tedbirleri aktaran Alaçam, şöyle konuştu:

Bu üzücü konunun ardından çok hızlı şekilde aldığımız tedbirler oldu. Kamera skandalından sonra bazı tedirginlikler oluşmuştu ve bazı sorunlar yaşamamıza rağmen şu anda normale dönmeye başladık. Aldığımız tedbirlerin içerisinde en önemlisi; malum ses kayıt veya kamera cihazlarının tespit eden yurt dışından detektörler satın aldık. Bunları her işletmemizde bulunduracağız.

"BÖLGEMİZDE DAHA GÜVENLİ TURİZMİ DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"