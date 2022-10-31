Burak Haktanır, ödül törenindeki TTB Başkanı Fincancı’ya tepkisini anlattı

Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için “O kadın TSK'ya iftira attı” diyen oyuncu Burak Haktanır, Arafta Sorular’da gösterdiği tepkiye açıklık getirdi.

Oyuncu Burak Haktanır, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, “barış” dediği için tutuklandığını iddia etmesine “O kadın TSK'ya iftira attı.” sözleriyle tepki gösterdi.

Dikkat çeken çıkışı sonrası oyuncu, ilk kez bir canlı yayına katıldı ve olanı biteni anlattı.

“Başımızı yastığımıza rahatça koyabiliyorsak Mehmetçik sayesindedir”

24 TV’de yayınlanan “Araf'ta Sorular”da Esra Elönü'nün konuğu olan Haktanır, burada da TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepkisi sürdürdü.

Oyuncu Haktanır, “Türk Silahlı Kuvvetleri kim? Gece başımızı yastığımıza rahatça koyabiliyorsak, huzur içinde yaşayabiliyorsak, bu canı pahasına mücadele eden Mehmetçik sayesindedir.” dedi.

“İnanılmaz bir destek gördüm”

“Ben orada, haklı bir tepki ortaya koydum, bu haklı tepki sonrası inanılmaz bir destek gördüm.” diyen Haktanır, diğer sanatçıların bu durum karşısında sessiz kalmasına da değindi.

Oyuncu, “Keşke o an birkaç kişi daha benzer tepkiyi gösterseydi.” diye konuştu.

Oyuncu Burak Haktanır, ödül töreninde yaşananları anlattı VİDEO

“Kariyerime mal olabilir ama pişman değilim”

Haktanır, “Kaş yapayım derken, göz çıkartırsınız. Yanlış anlaşılmalara neden olursunuz. O niyetle yola çıkmadığınız halde farklı anlaşılır. Bu işi şahsi meselesine çevirmeye çalışıyor’ algısından korkuyorum. Ben bir cümle söyledim, ona atıfta bulunarak dile getirildi. ‘Kariyerime mal olabilir ama pişman değilim’ dedim. Ama ben onları durup dururken söylemedim. ‘Bu çıkışı yaptığı için tedirgin, kaygıları var. Onun önünü alabilmek için de bir yerlere sinyal veriyor’ deniliyor.





“Gümbürtüye gitmeyelim kaygısı ile söylenmedi”

Bir soru üzerine oldu o. Telefonla röportaj yapmıştık, karşıdaki arkadaş ‘Bu çıkışınızın oyunculuk hayatınızı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?’ dedi. Ben ona cevap verdim ama sadece ‘Kariyerime mal olabilir ama pişman değilim’ kısmını vermişler. Şöyle anlaşılmasın, ben bir çıkış yaptım ama sıkıntı yaşama ihtimalimiz var bir yerlere mesaj verelim gümbürtüye gitmeyelim kaygısı ile söylenmedi, soruya cevap olarak söylendi.” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı tartışması