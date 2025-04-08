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Haber Merkezi

Kuruluş Osman dizisinde yer alan Burak Özçivit'in ünü Türkiye sınırlarını aştı.

Sık sık yurt dışına çıkan ve hayranlarıyla bir araya gelen Özçivit, bu kez Erbil'e gitti.

Orta Doğu’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özçivit, reklam yüzü olduğu inşaat firmasının projesi için Erbil'de kameralar karşısına çıktı.

HEM LANSMANA KATILDI HEM DE BÖLGEYİ GEZDİ

Ünlü oyuncu, reklam yüzü olduğu bir inşaat firmasının yeni projesi kapsamında Erbil'e giderek, hem lansman etkinliklerine katıldı hem de bölgeyi gezdi.

Oyuncu, Erbil’e inişinin hemen ardından yoğun bir karşılama ile karşılaştı.

Havalimanından direkt olarak konaklayacağı otele geçen Özçivit, proje tanıtımı kapsamında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"KÜRTÇE BİLMİYORUM"

Toplantı sırasında kendisine yöneltilen bir soru üzerine, “Kürtçe bilmiyorum, bundan sonra buraya çok gidip geleceğim.” ifadelerini kullanan oyuncu, bölgeyle kurduğu yeni bağı da dile getirmiş oldu.

"KÜRTÇE BİR FİLMDE OYNAR MISINIZ?"

Özçivit, ardından bir gazetecinin, "Buradaki hayranlarınıza mesajınız nedir? Kürtçe bir filmde oynamayı düşünüyor musunuz?" sorusunu da yanıtladı.

Burak Özçivit, "Kendi işimle ilgili, benim işimde en önemli konulardan birisi senaryodur. Senaryo iyiyse üzerine tabii ki konuşuruz." dedi.

Etkinliğin ardından vakit kaybetmeden şehri keşfe çıkan Burak Özçivit, tarihi Erbil Kalesi'ni ziyaret etti.