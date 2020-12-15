Burak Yeter kimdir? Dj Burak Yeter kaç yaşında, nerede yaşıyor?

2010 yılında Yeter, 16. Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri’nde Ajda Pekkan şarkısı Oyalama Beni ‘nin remixiyle En İyi Yeni Remix Ödülü’nü kazandı. Ayrıca Producer & DJ kategorisinde En İyi Yeni Ödül’e layık görüldü.[kaynak belirtilmeli] 2012’de Hot Rod’da oynadığı “Mr. International” adlı yeni teklisi için bir video çekti ve 2012’de bir başka Ajda Pekkan şarkı remixi Arada Sırada ile 18. Kral TV Yıllık Müzik Ödülleri’nde En İyi Remix Ödülü’nü kazandı. Aynı yıl remix albümü Blue’yu piyasaya sürdü.

2013’te Amsterdam’da “Storm” adlı teklisini yayınladı. Şarkı uluslararası dans listelerinde En İyi 100’e girdi. Aynı zamanda, “Storm” şarkısı için Hollanda’da bir Müzik Videosu çekti.

Başarılı geçen on yıldan sonra, Burak Yeter “New World” projesiyle kariyerine yeni bir sayfa başlattı; New World albümüyle yeni şarkılar yayınladı. Happy adlı parça Talent Pool, Spinnin Records’ta haftanın en iyi listesine girdi. “Tuesday” teklisi ile bu başarı devam etti; Tuesday, 30’dan fazla farklı ülkede iTunes, Spotify, Shazam, Apple Müzik ve YouTube’da 1 numaraya ulaştı ve 2016 yılının en dikkat çekici şarkılarından biri haline geldi.

Tuesday parçası Sony Müzik Rusya tarafından Platinum Sales Award, Warner Music Finland tarafından Gold Sales Award, Almanya’da Platinum Sales Award ödüllerini almıştır.