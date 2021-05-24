Burak Yılmaz kimdir? Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri..

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Lille’in Fransa Ligue 1’de şampiyon olmasının ardından gündeme geldi. Futbolseverler, Burak Yılmaz'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Burak Yılmaz kimdir?

Lille, 10 yıl aradan sonra Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu.

Burak Yılmaz, Ligue 1'de oynadığı 28 maçta 16 gol atıp 5 asist yaparak, takımın diğer Türk oyuncuları Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yla birlikte şampiyonluğun en önemli mimarlarından oldu.

Burak Yılmaz, Lille formasıyla sergilediği performans ile Avrupa'nın gündemine oturdu. Fransız basını, Lille'in şampiyonluğu ile Burak Yılmaz'ın takımdaki rolüne vurgu yaptı ve Lille'in "kurtarıcısı" olarak nitelendirildi.

Bu gelişmenin ardından dört büyük takımda da forma giymeyi başaran ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Peki, Burak Yılmaz kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri...

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğlu olan Burak Yılmaz, futbola Antalyaspor'un altyapısında başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008 yılında Manisaspor'da, 2009 yılında Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 gol ile gol kralı olmuştur.

2012 yılında Galatasaray'a transfer olan Burak Yılmaz, 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak en çok gol atan Türk futbolcu olmuş ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.

İLK YILLARI

15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya'da eski Beşiktaş kalecisi Fikret Yılmaz ve basketbolcu Belgin Yılmaz'ın oğlu olarak dünyaya gelen Yılmaz, küçük yaşta futbola ilgi duymuştur. Okul takımında attığı goller, verdiği paslarla dikkat çeken Yılmaz, daha sonra Antalyaspor'un ilgisini kazanmıştır.

ANTALYASPOR

Burak Yılmaz, 13 yaşında altyapısında futbol oynamaya başladığı Antalyaspor'da üç sene içinde PAF Takımı'na yükselmiştir. 2000-2001 sezonu sonunda PAF Ligi'nde forma şansı bulmaya başlayan Burak Yılmaz, Antalyaspor ile ilk maçını Kocaelispor'a karşı oynamıştır.

Golsüz sona eren bu karşılaşma dışındaki tek maçına Antalyaspor Tesisleri'ndeki İstanbulspor mücadelesinde çıkan genç oyuncu, bu iki maçın ardından 2001 yazında U-17 millî takımı kadrosuna davet edilmiştir.

Kamp çalışmaları esnasında ilk kez Selçuk İnan ile birlikte oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, 3 Temmuz 2001 tarihinde gerçekleşen İsrail karşılaşmasıyla millî olmuştur.

İsrail ile dört, Rusya ile iki kez karşılaşan U-17 millî takımı adına bir gol atan genç forvet, "10" numaralı formasıyla 17 PAF Ligi maçında 5 gol kaydetmiştir. Aralık ayında ise U-18 millî takımı için davet aldıktan sonra, 2002-2003 sezonu başında Antalyaspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Aralık 2002 tarihindeki Fransa karşılaşmasından önce Türkiye U-19 millî takımı kampına katılmış ve ilk profesyonel maçına Nisan 2003 tarihinde Gümüşhanespor karşısında çıkmıştır.

Antalyaspor'un 4-1'lik skorla kazandığı mücadelenin son dört dakikalık bölümünde dahil olan Burak Yılmaz, sezon sonuna kadar toplamda 130 dakika olmak üzere üç maçta daha forma giymiştir. Antalyaspor'daki sürelerini 2003-2004 sezonunda biraz daha artıran 18 yaşındaki oyuncu, 2004 yazında İsviçre'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen U-19 millî takımının kadrosunda yer almıştır.

Burak Yılmaz, 2004-2005 sezonunda ise profesyonel lig kariyerindeki ilk golünü atmıştır. O dönemki adıyla Türk Telekom Lig A'da 2004-2005 sezonunu 29 maçta attığı sekiz golle tamamlamış ve takımının en skorer ismi olmuştur.

Burak Yılmaz, 2005-2006 sezonunda bir aşama daha kaydetmiştir. Antalyaspor adına oldukça önemli olan forvet oyuncusu, hızı ve açık alandaki etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Sezonun devre arasına gelindiğinde ligde sadece iki gol atabilmiş ancak millî takım seviyesindeki yükselişi devam etmiştir.

Ocak 2006 tarihinde ilk kez U-21 millî takımı kadrosunda yer aldıktan sonra ligde beş gol atmış ve Nisan 2006 tarihinde Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçı öncesinde dönemin Türkiye millî futbol takımı Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından aday kadroya davet edilmiştir.

Bakü Tevfik Behramov Stadı'ndaki mücadelenin 70. dakikasında Selçuk Şahin'in yerine oyuna dâhil olan Burak Yılmaz, ilk kez A millî takım formasını giymiştir. 2005-2006 sezonunda Lig A'da 24 maça çıkarak dokuz gol atmıştır. Sezon içinde gördüğü 2 kırmızı kartla da agresif yönünü gösteren Yılmaz, takımının kümede kalmasında büyük pay sahibi olmuş ve sonunda rotasını Süper Lig'e çevirmiştir. 2006-2007 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olmuştur.

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz, 14 Haziran 2006 tarihinde Beşiktaş'a transfer olmuştur. 30 Temmuz 2006'da Beşiktaş sezona Süper Kupa galibiyeti ile başlarken Yılmaz, ilk 18'de yer almamıştır. 6 Ağustos 2006'da Manisaspor ile oynanan maçta ilk kez resmi olarak Beşiktaş forması giymiş ve Tigana kendisini sağ kanatta oynatmayı tercih etmiştir.

25 Ağustos 2006'da Konyaspor'u 3-1 yendikleri maçta 2 gol atarak Beşiktaş'taki ilk gollerini atmış ve bir sonraki haftada ise Trabzonspor'a golünü atmıştır.

Jean Tigana yönetiminde ligi 2.sırada tamamlayan siyah-beyazlı takımda forma giyen Burak Yılmaz, sezonu 30 maçla tamamlarken, rakip fileleri sadece 5 kere havalandırabilmiştir.

Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin arkasında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken genç oyuncu bu platformda da takımına katkı sağlamıştır.

7 maçta forma şansı bulan Burak Yılmaz, rakip filelere sadece bir gol bırakırken, kariyerinin ilk kupasını Beşiktaş forması altında kaldırmıştır. Siyah-beyazlı forma altında kariyerinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda mücadele etme şansı yakalayan genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamında sahaya çıkmış fakat hiç gol kaydedememiştir.

MANİSASPOR

Devre arasında golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş, Filip Hološko'yu almak için 5 milyon euro + Koray Avcı ve Burak Yılmaz'ı Manisaspor'a vermiştir. Takımın ilk 11'ine giren Yılmaz, 3. lig maçında, kupalarla beraber 5. resmi maçında ilk gollerini Denizlispor'a atmıştır.

Sezonun ikinci yarısında Manisaspor adına dokuz gol atan Burak Yılmaz, bu bölümde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını birer kez havalandırmıştır.

Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'ın 6-3'lük skorla kazandığı karşılaşmada Manisaspor'un iki golünü Selçuk İnan, diğer golünü ise Burak Yılmaz atmıştır. Manisaspor sezon sonunda alt lige düşmek durumunda kalmiış ve Selçuk İnan Trabzonspor'a, Burak Yılmaz ise Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

FENERBAHÇE SK

28 Haziran 2008 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, ilk maçına 23 Ağustos 2008'de Gaziantepspor maçının 53.dakikasında Colin Kâzım Richards'ın yerine girerek çıkmıştır.

Ligin ilk yarısında 6 maçta forma giyen Yılmaz, bunların sadece birinde ilk 11'de sahada yer almıştır. Fenerbahçe formasını giydiği son lig maçı 9 Kasım 2008'deki 4-1'lik Galatasaray galibiyeti olmuştur.

Burak, Fenerbahçe forması ile çıktığı toplam 16 maçta gol atamayarak en etkisiz sezonunu geçirmiştir.

ESKİŞEHİRSPOR

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan futbolcu, bir yıllığına Eskişehirspor'a kiralanmış ve ilk maçına eski takımlarından Manisaspor karşısında çıkmıştır. Bu maçta 90 dakika sahada kalan oyuncu, bu maçta da teknik direktör Rıza Çalımbay tarafından Sağ açıkta oynatılmıştır.

Kırmızı-siyahlı ekip adına üçü Kupa'da toplam 14 maçta oynamış ve Lig'de Kasımpaşa ve Türkiye Kupası'nda Yalovaspor ağlarını birer kez havalandırmıştır. Burak ayrıca Kasımpaşa'ya attığı golden sonraki hafta oynanan Denizlispor müsabakasında bir asist yapmıştır.

Eskişehirspor formasıyla son maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıkan yıldız futbolcu, Gökhan Ünal karşılığında Trabzonspor'a trasfer olmuştur.

TRABZONSPOR

Trabzonspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, 2010-11 sezonunda Burak Yılmaz'ı hücum hattının en ucunda kullanmaya başlamış ve yıldız oyuncu, kariyerinin en başarılı dönemini yaşamıştır.

Sezona Türkiye Süper Kupası Şampiyonu kadronun önemli bir parçası olarak başlayan Burak Yılmaz, Avrupa arenasına Liverpool ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarıyla geri dönmüştür.

Burak Yılmaz, bu sezonu 28 gollü Alex de Souza'nın arkasında toplamda 20 golle tamamlamıştır. 2011-12 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın sözleşmesi sezon öncesinde 4 yıl uzatılmıştır.

Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan Fenerbahçe maçında, 32. lig golünü atarak Fatih Tekke'ye ait Trabzonspor rekorunu (31 gol, 2004-2005 sezonu) kırmıştır. Sezon sonunda ise toplam 34 lig maçında 33 gole ulaşarak tarihteki yerini almış ve 2011-12 sezonunda attığı 33 golle gol kralı olmuştur.

GALATASARAY

Yıldız futbolcu, Galatasaray'da toplam 141 maça çıkmış ve 82 gol atmıştır.

BEİJİNG GUOAN

16 Şubat 2016 tarihinde, Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile sözleşme imzalamış ve 2 Ağustos 2017 tarihinde ailevi nedenlerden dolayı Beijing Guoan ile sözleşmesi feshedilmiştir.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ

2017-18 sezonu öncesinde Trabzonspor ile yeniden anlaşmıştır. Ardından Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmiştir.

LILLE

Bu sezon Fransa Ligi ekiplerinden Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Lille formasıyla şu ana kadar 14 gol 5 asistlik katkı sağlamıştır.