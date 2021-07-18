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- Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı
Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı
Murat Övüç'ün oğlu Burakhan Övüç, araba kullandığı sırada alkol aldı. Trafikte tehlikeye neden olan Övüç, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
- DHA
- 18.07.2021 - 12:28
- Güncelleme : 18.07.2021 - 12:38
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakhan Övüç otomobilin camından küfrederek, tabancayla ateş açmıştı.
O anları kayda aldırıp sosyal medya hesabından paylaşan Övüç, bir süre sonra ise paylaşımını sildi.
Şikayet üzerine gözaltına alınan ardından serbest bırakılan Övüç, bu sefer alkol alırken araba kullandı.
O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Araba kullandığı sırada alkol alan Övüç, trafikte dehşet saçtı.
Övüç'ün araba kullandığı sırada alkol aldığı anları, beraberindeki arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi.
Burakcan Övüç ise o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerde; Övüç ve beraberindeki arkadaşının yüksek sesle müzik dinleyerek, alkol aldıkları yer alıyor.
Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı VİDEO