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    Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı

    Murat Övüç'ün oğlu Burakhan Övüç, araba kullandığı sırada alkol aldı. Trafikte tehlikeye neden olan Övüç, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
    • DHA
    • 18.07.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 12:38
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    Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı

    Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakhan Övüç otomobilin camından küfrederek, tabancayla ateş açmıştı.

    O anları kayda aldırıp sosyal medya hesabından paylaşan Övüç, bir süre sonra ise paylaşımını sildi.

    Şikayet üzerine gözaltına alınan ardından serbest bırakılan Övüç, bu sefer alkol alırken araba kullandı.

    O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

    Araba kullandığı sırada alkol alan Övüç, trafikte dehşet saçtı.

    Övüç'ün araba kullandığı sırada alkol aldığı anları, beraberindeki arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi.

    Burakcan Övüç ise o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

    Görüntülerde; Övüç ve beraberindeki arkadaşının yüksek sesle müzik dinleyerek, alkol aldıkları yer alıyor.

    Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı VİDEO

    Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı #1

    Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı #2

    Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı #3

    Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı #4

    Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı #5

    Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı #6

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