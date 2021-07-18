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Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı

Burakhan Övüç, araba kullanırken alkol aldığı anları paylaştı

Murat Övüç'ün oğlu Burakhan Övüç, araba kullandığı sırada alkol aldı. Trafikte tehlikeye neden olan Övüç, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.