Burcu Köksal: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanırsa siyaseti bırakırım

Haber Merkezi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, başkanlık görevindeki birinci yılını değerlendirdi.

Basın toplantısı düzenleyen Köksal, hizmetlerini sıraladı.

Köksal'ın sunumunun sonunda gazeteciler sorularını yöneltti.

Gazetecilerden biri Köksal'a siyasi kariyerinde geleceğini sordu.

Köksal, bu soruya dikkat çeken bir açıklamayla cevap verdi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAZANIRSA SİYASETİ BIRAKIRIM"

Burcu Köksal, gelecek genel seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması durumunda siyaseti bırakacağını söyledi.

Köksal, “Eğer genel seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden kazanırsa, siyaseti bırakacağım” dedi.

Köksal'ın bu çıkışı akıllara diğer CHP'lilerin benzer açıklamalarını getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL: MECLİS'TE OLMAMAYI TERCİH EDERİM

Onlardan biri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di.

Özel, 14 - 28 Mayıs 2023 seçimlerinden önce verdiği bir röportajda seçimi kaybetmelerinin büyük yıkım olacağını belirtirken "Ben cumhuriyetin 100. yılında muhalefet milletvekili olmaktansa hiç Meclis’te olmamayı tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.

MUHARREM İNCE: KÖYDE TAVUK BESLERİM

Bu iddialı sözlerle gündem olan bir başka isim ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce...

İnce, 2015 yılında genel seçimlerden önce CHP milletvekiliyken katıldığı bir programda "AK Parti yüzde 49 oy alırsa siyaseti bırakırım daha ne yapacağım. Giderim köyde kitap okurum, tavuk beslerim." ifadelerini kullanmış, AK Parti seçimlerden yüzde 49.50 oy oranıyla tek başına iktidar çıkmıştı.

TANJU ÖZCAN: KAZANIRSA ADAY OLMAM

Bu konuda iddialı çıkışlardan biri de CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ait.

Özcan, "Eğer sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse 2023’te hasbelkader, seçileceğine şu kadar inanmıyorum. Seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 bile olsa Bolu’da adaylığımı koymayacağım." ifadelerini kullanmasına rağmen 2024'te aday olmuştu.