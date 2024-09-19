Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulacak Adalet Bakanlığınca Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı. Bakan Tunç, "Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı 214’e yükseltilmiştir" dedi.

AA

Adalet Bakanlığı'nın, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak Burdur İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Burdur olarak belirlenmesine ve Karabük İdare Mahkemesi'nin kurulmasına ve yargı çevresinin Karabük olarak belirlenmesine karar verildi.

"TOPLAM 214'E YÜKSELTİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasına ilişkin, 2002'de 60 olan idare mahkemelerinin sayısının, 2024'te 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla 214'e yükseldiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasının kararlaştırıldığını belirtti.

"ÜLKEMİZE VE YARGI TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Bu kararın Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Tunç, "Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214’e yükseltilmiştir. Yeni kurulan idare mahkemelerinin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)